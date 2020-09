El ciberataque que reporta BancoEstado por un "software malicioso" sigue generando problemas a los clientes, muchos de los cuales optaron por acudir a las pocas sucursales que están abiertas para encontrar soluciones a sus inconvenientes.

La situación provocó largas filas y aglomeraciones de público en la entidad bancaria que está funcionado sólo con 6% de su capacidad, teniendo en cuenta que sólo 24 de las 410 oficinas en todo Chile están atendiendo.

¿Qué problemas se han reportado?

Los inconvenientes reportados por los usuarios fueron registrados en la sucursal principal del BancoEstado en el centro de Santiago por un equipo del matinal Mucho Gusto.

"Llegue a las 7:30 horas acá porque desde el viernes pasado que estoy con problemas para transferir dinero que recibí del trabajo y bloqueo de la aplicación. Me pide ingresar con coordenadas y datos. Desde el cajero no puedo retirar plata. Es como que no existiera mi cuenta", indicó una de las personas.

Otro usuario aseveró que "vengo a hacer transacciones, ya que mi cuenta está bien, pero me impide realizar operaciones"

Por su parte, una mujer reportó que "vine a pagar un crédito hipotecario porque no se puede por internet, ni web, ni aplicación. Me genera problemas porque me arroja dividendo atrasado".

"Necesito generar depósito y revisar las cuentas porque no funciona ni la cuenta corriente y ni la cuenta RUT", fue otro de los problemas denunciados en el lugar.

Banco pide tranquilidad

El presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel, reiteró que, tras el problema registrado por un cibertaque a la entidad, no ha habido robo de fondos ni a las personas ni al banco, no obstante, ante el reporte de algunos clientes sobre la fuga de dineros, aseguró que hay seguros comprometidos.

El personero hizo un llamado a la tranqulidad "porque no ha habido robo de fondos. Tenemos un seguro de ciberseguridad, nos preparamos en caso de esto que es lo que hacen los bancos más modernos y por lo tanto se cubre cualquier pérdida y, además, está la ley de fraude".