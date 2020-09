¿Qué pasó?

Existe preocupación en el Barrio Meiggs debido a las constantes aglomeraciones que se registran en el lugar, además del desobedecimiento a la distancia social.

A dos semanas del comienzo de la etapa de transición en el centro del la capital, los locatarios temen un rebrote de contagios en el tradicional sector que los obligue a cerrar nuevamente sus negocios.

¿Qué dicen los locatarios?

Arturo Morales, vendedor del Barrio Meiggs, manifestó que "estamos con la soga al cuello. Si nos vuelven a cerrar, para nosotros será una derrota muy grande".

Con respecto a los vendedores ambulantes, José Araya señala: "Muchos que están cesantes trabajan en la calle, ahora todo el mundo tiene su puesto en la calle".

Esta situación también preocupa al municipio de Santiago: "Tenemos un problema grave de comercio ambulante ilegal. Tenemos que recuperar estos barrios comerciales y ordenar el espacio público, porque aquello determina la ciudad", señaló Felipe Alessandri, alcalde de la comuna.

El caso de Verónica

Verónica Espinoza trabaja hace 20 años como vendedora ambulante en Meiggs. Estuvo cinco meses en cuarentena, sosteniendo a su familia gracias a los bonos que entregó el Gobierno, los cuales ya se acabaron.

"Yo no puedo vender porque Carabineros no me deja, ando arrancando. Me quitaron el carro lleno de mercadería", contó.

Cansada de su situación ambulatoria, hoy pide ayuda. Dice que lleva seis años intentando obtener una patente comercial que le permita salir de la ilegalidad y darle un mejor futuro a su familia.

"Quiero que mis hijos sean alguien en la vida, no quiero que anden toda su vida corriendo. Mi hija tiene siete años y sueña con ser doctora. ¿Qué futuro le puedo dar yo si no me va a alcanzar para la universidad", concluyó.

Aumento de fiscalizaciones

Las fiscalizaciones aumentaron con el propósito de evitar el retroceso a la etapa de cuarentena del Plan Paso a Paso. A la fecha, ya se han realizado más de 500 controles y cursado más de 60 infracciones.

