¿Qué pasó?

En la presente edición del CyberDay, el rubro de la tecnología ha liderado en las preferencias de los consumidores, quienes están cotizando especialmente consolas y videojuegos.

Sin embargo, los precios de estos artículos se han visto afectados debido a la pandemia. Por una parte, debido al confinamiento, la demanda ha aumentado; pero por otro lado, también se elevó el costo de producción de las consolas.

Se trata de una situación que el bolsillo de los consumidores chilenos ha sentido.

¿Qué dicen los compradores?

Al respecto, los compradores señalan: "Estaba comprando juegos de Nintendo Switch y, efectivamente, tanto los juegos como las consolas han subido harto de precio. No solo Nintendo, también PlayStation y Xbox".

De hecho, otros acusan que las cifras de los artículos están inflados: "No me gusta mucho el Cyber, porque encuentro que inflan demasiado los precios antes para después ponerlos al mismo precio al que estaban. Entonces, no compro mucho".

La explicación de los expertos

Si hay un lugar en el que conocen en profundidad esta situación es el Eurocentro, en donde los expertos explican este fenómeno.

Luis Muñoz, vendedor de Megagames.cl, señala que "todo lo que se estaba haciendo en consolas se paralizó debido a la pandemia".

"Lo que quedó en stock, los precios subieron demasiado. Además, ya no es lo mismo importar como antes", agregó.

Actualmente, consolas como PlayStation 4 y Nintendo Switch son las más requeridas durante la pandemia. Sus precios hoy bordean los $360 mil y $450 mil.

Otros rubros

Además del sector de la tecnología, otras categorías que han destacado en esta versión del CyberDay son los rubros de línea blanca, vestuario y calzado.

"Las ventas han tenido un crecimiento del 60% y las transacciones un 100%. Respecto a los rubros más solicitados están tecnología (audio y video), equipamiento para el hogar, vestuario, calzado y accesorios", indicó Yerka Yukich, secretaria ejecutiva de la CCS.

En el primer día del evento se reunieron más de 160 millones de dólares. Un balance de ventas que ha sido positivo, ya que incluso son cifras históricas en comparación al CyberDay celebrado en 2019.

