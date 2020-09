¿Qué pasó?

Luego de un comité de contingencia realizado en La Moneda tras el rechazo de los camioneros a la propuesta del Gobierno, el ministro del Interior, Víctor Pérez, afirmó que no se descarta la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Cabe recordar que el gremio se encuentra en paro desde el pasado jueves en demanda de mayor seguridad para los transportistas, lo que ha generado bloqueos en algunas rutas del país.

¿Qué dijo Pérez?

El secretario de Estado explicó que el comité se realizó para: "tomar las medidas que permitan asegurarle a los ciudadanos que no van a sufrir ningún tipo de contingencia negativa".

Además, recordó que los camioneros se habían comprometido a que "no iban a afectar la cadena alimentaria, la cadena de distribución y que no iban a cortar la carretera".

"Si esos hechos suceden, si esos hechos se configuran sin duda que el Gobierno va a usar todos los mecanismos que establece la ley, todos los instrumentos que la ley le da al Gobierno en un régimen democratico, y lo va a aplicar", sostuvo.

Respecto a si aplicarán la Ley de Seguridad del Estado, precisó que: "Hemos dicho todos los instrumentos, y ése es uno de los instrumentos que franquea la ley".

Al ser consultado por qué no ha aplicado la medida con la rapidez con la que se hizo para el estallido social, respondió que: "Aquí no se ha quemado ninguna estación del Metro, no se ha quemado ninguna casa, no se ha destruido ningún local comercial, no se ha destruido ninguna propiedad pública ni privada. Creo que hay una diferencia sustancial".

"La razón se empieza a diluir"

Por otra parte, recalcó que: "Nosotros reiteramos de que consideramos que la razón de la movilización de los camioneros tenía fundamentos y por eso conversamos con ellos, pero consideramos que esa razón se empieza a diluir cuando hay corte de carreteras, cuando hay corte de la cadena de abastecimiento, cuando no se deja pasar a los camiones de combustibles, a los camiones con remedios o con alimentos".

"Este comité de contingencia es para preparar a todas las autoridades para que eso no se produzca, tomar todas las medidas necesarias para que a los chilenos y chilenas no les falte alimentación, remedio, combustible y todos los artículos de primera necesidad", agregó.

"Nosotros hemos escuchado, hemos asumido los reclamos, hemos asumido las propuestas y hay un documento que fortalece la seguridad, fortalece la protección a las víctimas y por ende no hay razón para mantener una movilización", afirmó.

