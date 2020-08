El expresidente de la UDI, Pablo Longueira, generó un remezón este fin de semana al anunciar su regreso a la política para apoyar la opción "Apruebo" y la convención constituyente en el próximo plebiscito constitucional de octubre.

En entrevista con Soledad Onetto en Meganoticias Prime, el exsenador dijo que le impresiona que el "gobierno esté mirando el plebiscito desde el palco" y aseguró que el Presidente debe tomar postura por una de las opciones.

Cierre de la transición chilena

Sobre la decisión de su regreso, contó que "me han llegado como unos 1500 Whatsapp y no he logrado responder todos. La mitad me dice 'me cambié al Sí, pero no de cero", añadiendo que "es una tarea que no ha sido sido fácil. No lo hubiera hecho si todos hubiéramos acordado una postura, ya sea por el Apruebo o el Rechazo".

"Entiendo a la gente que va por el Rechazo, pero quiero convencerla que la idea es que no haya derrotados. Quiero que el Plebiscito sea una fiesta democrática. Quiero que sea un cierre de la transición chilena, eso es lo que busco", relató.

"Veo un quiebre institucional"

Pablo Longueira dijo que "hay mucha gente peocupada por hacia dónde va el país. Eso me llevó finalmente a tomar la decisión. Por el camino que vamos veo un quiebre institucional, es lo que percibo".

"Cómo no vamos a ser capaces como país de construir una nueva constitución. Cerrar la constitución de las fuerzas armadas, que fue una gran constitución, que ha permitido un salto económico y social muy importante, pero hoy tenermos que construir una nueva para nuestras generaciones jóvenes", aseveró.

Crítica al gobierno

Longueira dijo que el estallido social vivido en Chile tenía como objetivo "botar" al Presidente Sebastián Piñera. "Está claro que hay un sector antidemocrático en Chile que quiere instalar una constitución bolivariana", expuso.

"Me impresiona que el gobierno esté mirando el plebiscito desde el palco. Tiene que tomar postura por una de las dos posiciones. Por el Apruebo, por de pronto", sostuvo, añadiendo que "si creen que la esa noche del plebiscito no le van a adjudicar al gobierno el Rechazo, me parece de un infantilismo impresionante.

Sobre si se ha debilitado la figura del Presidente, el exsenador dijo que "lo que ha ocurrido es un fenómeno más complejo. El gran problema es que desapareció la Concertación, que hizo cuatro grandes gobiernos en Chile y está siendo reemplazada por una izquierda de dudosa vocación democrática. Sectores de centro y moderados están desapareciendo".

Mensaje a Piñera

Consultado sobre la decisión de Piñera de optar por la prescindencia para el próximo plebiscito, Longueira dijo que "el Presidente no debe decretar libertad de acción, tiene que optar por una o la otra. Creo que no hay ninguna duda sobre la posición personal de él, ya que votó "No" en 1988. ¿Por qué no lo decide? Por la polarización que se está viviendo en Chile".