¿Qué pasó?

El presidente de la Federación Gremial De Asociaciones De Dueños De Camiones Del Sur (Fedesur), José Villagrán, emplazó este viernes al Presidente Sebastián Piñera a decretar Estado de Sitio en la zona sur del país, en el marco del paro nacional de camiones que se desarrolla en protesta por los ataques que se han registrado, especialmente en la región de La Araucanía.

¿Qué dijo Villagrán?

"Todos los camiones hoy día están obligados, nosotros no queremos estar aquí, nosotros también tenemos que pagar las cuotas de nuestros camiones, pero es más valioso defender a nuestros conductores", comenzó señalando el dirigente de los camionerso del sur.

Tras esto, sostuvo que "lo que nosotros queremos escuchar, del Presidente de la República, que diga por televisión 'señores, se les acabó la fiesta a los delincuentes, a los terroristas, a los narcotraficantes, porque he decretado Estado de Sitio, para parte de la zona sur de Chile y he entregado la responsabilidad a quien corresponde cuando se decreta Estado de Sitio, un jefe de plaza'".

Propuesta del Gobierno

En paralelo, el presidente de Fedesur descartó tener conocimiento de una presunta propuesta que el Ejecutivo habría hecho llegar a los dirigentes del gremio, con el objetivo de que depongan el paro.

"Nosotros como Fedesur no hemos recibido de parte del Gobierno ninguna propuesta, ninguna llamada telefónica, o sea, cero. Hoy día estamos igual como partimos el primer día de nuestra manifestación", expresó.

"Cada día tenemos más adherentes"

En esta línea, Villagrán agregó que "lo único bueno que tenemos es que cada día tenemos más adherentes, de camioneros, de gente común y silvestre, de muchos, muchos gremios".

"Hoy, la verdad es que toda esa gente que no tenía voz, está representada por los camioneros para poder de una vez por toda conseguir que el Estado de Derecho funcione en la macrozona sur", expuso.

Adicionalmente, el dirigente sureño manifestó que "puede que nuestro presidente nacional haya recibido un borrador de propuesta y no la haya encontrado muy buena y no lo dio a conocer a nosotros, pero nosotros no hemos recibido ninguna propuesta, o sea que el Gobierno no ha hecho ningún esfuerzo para poder nosotros seguir trabajando, el Gobierno nos tiene obligados a nosotros aquí en las bermas".