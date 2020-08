¿Qué pasó?

Este jueves, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, reiteró su aprertura a una eventual candidatura presidencial y definió sus lineamientos de cara a lo que haría en el país, en caso de llegar a La Moneda.

En primer lugar, la jefa comunal se refirió a sus palabras respecto a lo que sucedería en Chile en caso de aprobarse el retiro del 10% de los fondos de pensión, específicamente respecto a que se iba a "incendiar" el país.

¿Qué dijo Matthei?

"Me alegro enormemente de haberme equivocado, enormemente. Ustedes saben cuál era mi preocupación, mi preocupación no se dio en la práctica, porque vendieron en el extranjero, no acá en Chile, así que, no sabe la alegría, uno también se equivoca. En eso me equivoqué y feliz de haber estado equivocada", señaló, durante su participación en Mucho Gusto.

En relación a un segundo proceso de retiro de fondos, Matthei sostuvo: "Hay un tema de que las personas vamos a llegar a viejas en algún minuto o nos podemos morir y (no podemos) dejar a nuestros hijos sin un sustento. Y vamos a vivir mucho más, entonces también nos tenemos que preocupar".

Cirugía mayor al sistema previsional

Tras esto, la alcaldesa señaló que haría una "cirugía mayor" al sistema previsional chileno, aunque destacó que en cuanto a la rentabilidad de los fondos, las AFP "han funcionado estupendo".

"Yo siento que sí hay una rabia, y cuando hay una rabia grande en contra, uno tiene que escuchar esas cosas también y creo que la rabia tiene que ver por ejemplo con las ganancias, con las utilidades que han tenido. Entonces digo, bueno, y por qué no podríamos tener AFP sin fines de lucro, por ejemplo. Permitiría que existieran ambas, porque hoy día no pueden existir sin fines de lucro, y también, además, crearía una (AFP) estatal y que la gente elija", sostuvo.

En paralelo, la militante de la UDI sostuvo que se inclina por un sistema mixto de pensiones, señalando que apuesta por "un modelo donde exista la capitalización individual y donde exista una ayuda mucho mayor a las personas que llegan a viejos o que quedan inválidos o cuyo marido muere y la mujer se queda sin nada o la mujer muere, y donde haya una ayuda estatal, pero que les alcance para vivir. Un fondo solidario grande, más grande del que hay".

Diferencias con Lavín

Sobre las diferencias que evidenció respecto al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, a partir de su definición como "socialdemócrata" y su propuesta por un gobierno de unidad, Matthei sostuvo que "yo creo que es poco realista creer que va a haber un gobierno donde van a haber algunos que son PPD, otros Radicales, otros UDI, otros RN, otros DC, no veo cómo eso pueda suceder".

"Lo que yo creo, más bien es que el gobierno que llegue, cualquiera que sea, efectivamente tiene que abrir un diálogo, donde uno realmente pueda escuchar al otro, yo siempre digo, nadie tiene totalmente la razón", detalló.

¿Lavín ministro?

Consultada sobre si pondría de ministro a Lavín en un eventual gobierno, Matthei sostuvo que "sí, yo lo quiero mucho, además tiene muchas habilidades. Pero no quiero que esto suene, porque al final si uno dice 'mira si yo soy Presidenta lo pondría como ministro', es un poco como despectivo, porque él en este momento es probablemente candidato y yo no quiero ningunearlo".

Tras señalar que su idea es que se realice una elección primaria amplia, que abarque todo Chile Vamos, la alcaldesa de Providencia aseguró que "yo tengo súper claro lo que quiero hacer".

Educación

"Yo quiero mejorar la educación pública (...) Lo que tenemos son niños que no están aprendiendo a leer, que no entienden lo que leen, en octavo básico, un porcentaje alto todavía no entiende lo que lee. En matemática, la última vez que vi esa encuesta PISA, que hace la OCDE, nosotros teníamos un retraso de dos años en materia de matemática. Hoy día el inglés es una herramienta fundamental", expresó.

Salud

En materia de Salud, la otrora candidata presidencial detalló que "lo que nosotros tenemos es gente que lleva dos años esperando una operación y ahora post pandemia van a ser tres años, porque durante mucho tiempo vamos a tener que dedicarnos más a la pandemia, ¿cómo hacemos para eliminar esas listas de espera?, por qué no dejamos un minutito las ideologías y vamos a lo práctico, lo que la gente está esperando de nosotros".

Delincuencia

En cuanto a seguridad pública, Matthei hizo hincapié en la anticipación a la comisión de delitos, la prevención de la delincuencia.

"Es inconcebible que en Chile no tengamos una alerta temprana de cuando un niño abandona el colegio, cuando un niño de octavo o de séptimo abandona el colegio, con una altísima probabilidad se va a dedicar a la delincuencia, o lo van a usar para la delincuencia, y qué nos cuesta cómo país tener una alarma temprana e inmediatamente mandar psicólogos a hablar con la junta de vecinos para ver cómo podemos apoyar, armar una red de protección en frente de ese niño", sostuvo.

En esta línea, agregó que "no podemos seguir con qué 'más cárcel, mayores penas' hay que hacer prevención, obviamente que hay que castigar a los que delinquen".

La Araucanía

En relación a la tensión que se vive en la novena región del país, la edil sostuvo: ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer con la violencia en La Araucanía? ¿Es tan difícil ponerse de acuerdo? Porque una cosa son los mapuche, otra cosa es la delincuencia".

Economía

En paralelo, Matthei también planteó interrogantes en torno a la reactivación de la actividad económica nacional, luego de la crisis que se vive a partir de la pandemia del coronavirus.

"¿Qué es lo que tenemos que hacer para echar a andar la economía? Porque aquí, si no creamos trabajo, Chile en dos, tres años, va a estar bastante peor que lo que estaba antes del 18 de octubre", sostuvo.

Justicia

Tras esto, la alcaldesa planteó sus reparos respecto a la forma en que algunos jueces del país llevan adelante su labor.

"¿Qué vamos a hacer con jueces que están legislando? Hoy aparece en El Mercurio un fallo de la Corte Suprema en que le pega un raspacachos bien fuerte a la Corte de Apelaciones de Antofagasta - a raíz del caso de la profesora que buscaba extraer sus fondos de pensión-, porque le dice 'miren, ustedes fallaron en contra de lo que dice la Ley. Ustedes ya no están actuando como jueces, están actuando como legisladores' Bueno, ¿deberían seguir siendo jueces?", sostuvo.

Indulto a condenados en Punta Peuco

Finalmente, Matthei manifestó su postura respecto a si accedería o no a otorgar indultos a algunos condenados por violaciones a Derechos Humanos en Dictadura, quienes, en su mayoría, están recluídos en el Penal Punta Peuco.

"Con algunos, ni por nada. También hay casos en que en realidad yo tengo la impresión que iban pasando por la vereda del frente y no tuvieron nada que ver con violaciones a los Derechos Humanos. Yo creo que aquí muchas veces no asumieron los mandos altos y eso es una vergüenza, porque mientras más alto el mando, mayor responsabilidad tienen", señaló.