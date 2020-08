¿Qué pasó?

Este miércoles Sergio Pérez, presidente Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), se refirió al paro de camioneros aunciado para este jueves en el contexto de los últimos hechos de violencia en La Araucanía en la macrozona sur.

¿Qué dijo?

En entrevista con Meganoticias Conecta, Pérez señaló que “la situación de los camioneros de Chile en la macrozona sur es de máxima gravedad. Las agresiones son permanentes. Nos balean los camiones, nos tiran miguelitos”.

“Nos han agredido desde el 18 de octubre. Han hecho todo lo posible para que nosotros, los camioneros, paremos y entonces interrumpir la cadena de abastecimiento y, particularmente, el abastecimiento alimentario”, aseveró el dirigente.

En ese sentido pidió que “no nos miren a nosotros como enemigos de la patria (...), queremos trabajar, queremos transitar, tenemos derecho a la vida, queremos trabajar libremente y con seguridad por las carreteras de la nación”.

"Estamos pidiendo protección"

En relación a lo mismo, Pérez sostuvo que “nosotros somos trabajadores y estamos pidiendo protección para poder trabajar y haciendo una denuncia a la nación. Esta, más que movilización es una manifestación ciudadana desde Arica a Punta Arenas antidelincuencia desatada”.

“Hago un llamado a todo Chile que ayuden a los camioneros, que seamos como un solo hombre para terminar con este estado de indefensión que tiene la República”, planteó.

Respuesta a dichos del presidente de la CNDC

Cabe señalar, que este martes el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, dijo que no se iban a adherir al paro: “Eso es terrorismo, decir que no va a haber arroz, azúcar o medicamentos. ¿Qué pasa si en una ciudad no puede llegar un camión con oxígeno a un hospital? Eso es terrorismo", afirmó sobre la movilización.

Tras estas declaraciones, Pérez respondió que "nosotros como dirigentes responsables tenemos la obligación de cuidar la vida de nuestros colaboradores, de nuestros conductores. Cada dirigente lo hará de la mejor forma posible”.

“Cada uno es responsable de sus actos y cada uno responderá a sus bases y a sus colaboradores de sus acciones y actos que realiza”, puntualizó.