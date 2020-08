Aglomeraciones y largas filas en sucursales que comienzan a atender desde las 8:30 horas se siguen registrando en las afuera de las oficinas de la AFP Modelo, donde los usuarios reportan problemas para hacer efectivo el retiro del 10% de sus fondos previsionales, medida que busca ir en ayuda de las personas afectadas por la crisis económica a causa de la pandemia de coronavirus.

La situación tiene en alerta a la Superintendencia de Pensiones ante los sucesivos reclamos e inconvenientes, lo que se suma a que la gran cantidad de público en la entidades sin respetar el distanciamiento social ni las normas sanitarias.

Así lo registró un equipo de Meganoticias Plus que llegó hasta la sucursal de Amunátegui, en pleno centro de Santiago, donde usuarios reportaron sus problemas ante las 250 mil solicitudes rechazadas para el cobro de su dinero.

Entre los inconvenientes que más se repiten están:

El retiro de los fondos desde la cuenta de indiviual de AFP, pero no se concreta la transferencia a la cuenta bancaria

Extranjeros no puden hacer efectivo el cobro por carnet con RUT vencido.

Errores en validación de datos y se reiteran las peticiones al trámite que se vuelve a realizar por tercer o cuarta vez.

"Esto es una burla"

"Me restaron la plata, pero no me llega a la cuenta. Me dicen que el día 17 de agosto estaba todo en mi cuenta de BancoEstado, pero no está ahí, ni en mi AFP", indicó una de las personas que se encontraba en la fila.

"Hice la solicitud, pero por carnet vencido me la rechazaron y tras regularizar sigo con problemas, me dicen que el carnet sigue rechazado. Esto es una burla, uno pierde tiempo y permisos del trabajo", agregó otro de los usuarios.

Medidas de AFP Modelo

Ante el panorama, AFP modelo habilitó dos nuevos sitios web para dar respuesta a los inconvenientes y que son: tu10conmodelocédulavencida.cl y tu10conmodelo.cl, destinados para extranjeros con problemas de cédula y personas que no pueden retirar su dinero.

Si el Registro Civil y/o institución financiera no validó tu información, deberemos rechazar tu solicitud. Puedes ingresar una nueva en https://t.co/bywdTZMnuA — AFP Modelo #AFPModelo (@AFPModelocl) August 17, 2020

Además, se habilitaron cajas en el Liceo Uno para evitar aglomeraciones y dar respuesta sus afiliados.

Si el dinero aún no se refleja en tu cuenta, debería ocurrir en las próximas horas. Cada institución financiera dispone de tiempos distintos para abonar los fondos. — AFP Modelo #AFPModelo (@AFPModelocl) August 17, 2020

Ver cobertura completa