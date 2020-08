¿Qué pasó?

Este lunes, desde primera hora se congregaron decenas de personas en las distintas sucursales de la AFP Modelo en Santiago.

La gran mayoría de ellas busca resolver problemas originados por el retiro del 10% de los fondos de pensiones, tales como rechazos de las solicitudes o inconvenientes con la transferencia del dinero.

Atención en Liceo 1

En este contexto, la administradora de fondos de pensiones pidió a la Municipalidad de Santiago utilizar las dependencias del Liceo 1, para poder aumentar la capacidad de atención al público.

Pese a esto, los afiliados de la AFP señalan que igual deben hacer largas filas y esperar por mucho tiempo antes de ser atendidos sus requerimientos, al igual como ha sucedido en semanas anteriores.

¿Qué dicen los afiliados?

“Llevo como una hora esperando, porque el primer día hice el trámite de la AFP y hasta el día de hoy no me pagan. He recurrido a los teléfonos, correo, pero no hay respuesta. Entonces, la única solución es venir presencialmente”, manifestó un cotizante que esperaba por atención.

“Si no queda otro remedio, hay que salir a hacer el trámite personalmente, porque a la página entras y no te da la opción”, complementó otra persona en la fila.

Lentitud en el proceso

Los afiliados indican que en las oficinas de Modelo les entregan números para la atención, pero que igualmente el proceso es lento.

En otros casos, algunas personas afirman que incluso han tenido que ir hasta cuatro o cinco veces a las sucursales para intentar resolver sus problemas.

Ver cobertura completa