¿Qué pasó?

Este domingo continúa el velatorio de Norma Vásquez, funcionaria de Carabineros que fue hallada sin vida el sábado al interior del maletero de un automóvil en la comuna de Linares, en la región del Maule.

Mientras tanto, el presunto autor del homicidio, Gary Valenzuela Ramos, fue trasladado esta jornada hasta Cauquenes, a la espera de su formalización, que será el miércoles 26 de agosto.

Velatorio de Norma

El velatorio de Norma se realiza en una pequeña iglesia evangélica ubicada en el sector de Llepo, a 12 kilómetros de la precordillera de Linares.

Según información preliminar, la ceremonia contaría con la asistencia de unas 50 personas, debido a la pandemia de coronavirus que afecta al país, y solo podrían ingresar cinco personas al recinto.

También se conoció que mañana lunes 24 de agosto será su funeral, el que se realizará en el mismo sector.

Traslado del sospechoso a Cauquenes

Por otra parte, el presunto autor del crimen fue trasladado hasta el Centro Penitenciario de Cauquenes, luego que se ampliara su detención.

El Ministerio Público va a formalizar cargos este miércoles, a las 11:00 horas, a la espera de los detalles de la autopsia encargada al Servicio Médico Legal (SML), la declaración de testigos y otros antecedentes que se mantienen en reserva.

¿Qué dijo el padre de Norma?

El padre de Norma Vásquez habló con Meganoticias durante esta jornada y pidió justicia para ella, expresando su dolor por la pérdida de la menor de sus hijos.

Senén Vásquez señaló que "estoy muy dolido con lo sucedido. Lo único que pido es justicia. Que este individuo (Gary Valenzuela Ramos) quede detenido y pague la condena que debe pagar, que es lo máximo".

"Mi hija era una niña intachable"

Añadió que "mi hija era una niña intachable. Muy buena. Siempre estará en mi corazón".

Consultado si tenía idea del acoso que sufrió Norma, hecho que denunció a su institución en su momento, expuso que "ella nos dijo que él habría tratado de abusar de ella y por supuesto que no lo permitió. Además, lo denunció con pruebas, con grabaciones... El tipo, se dijo, había sido dado de baja, pero no fue así".

Agregó que "la justicia no se hizo presente en un primer momento, porque él no se mantuvo alejado de mi hija".

Vásquez también contó que no supo más de Norma desde el viernes, cuando viajaría de Santiago a Linares: "No conozco que ellos hayan retomado algún contacto", comentó.

Finalmente, el padre de la carabinera asesinada hizo un llamado a la justicia y a la institución uniformada.

"Me gustaría que este proceso se pueda agilizar. Que no quede guardado, porque lo que quiero es justicia, porque mataron a un ser humano. Yo perdí a mi hija, una hija intachable, mi hija menor. Que se me haya ido y que su muerte fuera de esta forma, no lo puedo aceptar. Era una niña buena", cerró.