Raquel Argandoña pasa días complejos. Y es que su hijo, Hernán Calderón, está detenido en una clínica psiquiátrica tras agredir a su padre, quien lo denunció ante la justicia.

En su primera entrevista con un medio escrito, en este caso el diario La Tercera, la animadora de televisión entregó su visión del hecho y dio más antecedentes de su familia.

¿Qué dijo Raquel Argandoña?

“Mi hijo está pagando por ser hijo de Raquel Argandoña. Es una maldición llamarme como me llamo”, sentenció.

Además, tal como lo hizo en la semana y para una entrevista televisiva, sostuvo que "somos una familia tóxica".

Consultada por Hernán Calderón Salinas, su ex pareja y el papá de sus dos hijos, expuso que “quiero creer que no me equivoqué al elegir al papá de mis hijos, pero lo que está haciendo él, no lo hace ningún padre en el mundo: Querer secar a un hijo en la cárcel. Porque él sabe perfectamente que mi hijo nunca fue con la intención de asesinarlo. Él sabe”.

La animadora, además, recordó un viejo y comentado accidente de tránsito que sufrió su hijo, para graficar la pena que siente en este momento.

“Estos días he recordado el accidente que tuvo mi hijo en que casi se mató en el Camaro que le regaló su padre. Ahora, cuando me acerco a rezar, le digo a la Virgen: ‘¡Si me lo salvaste de ese accidente, no me lo mates ahora!’ (llora). Es todo lo que le pido. Si a mi hijo le pasa algo, habría sido mejor que hubiera muerto en ese accidente. ¡Por qué no te lo llevaste en ese accidente! Habría sido un dolor menor del que estoy sufriendo ahora, te lo juro”.

Finalmente, se le consultó por el papel que ha jugado su hija Raquel Calderón en todo este caso.

“Discúlpenme, pero yo no voy a hablar mal de mi hija Kel. Sé que ella está muy cercana a Hernán ahora. Y me alegro, porque así lo cuida, lo apoya, le da contención. Pero yo soy mamá de dos hijos y siempre los voy a apoyar a ambos. Quiero dejar en claro que no justifico el actuar de mi hijo, pero algo lo llevó a este impulso. Nunca quiso asesinar al papá. Uno por más mal papá que sea, siempre conoce a sus hijos. Tanto Hernán como yo”.