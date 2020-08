¿Qué pasó?

Gendarmería declaró no compartir los argumentos planteados por la defensa de Hernán Calderón Argandoña en sus recursos presentados, en los que alegó trato inhumano contra el joven durante su internación en una clínica de la comuna de La Reina, donde cumple su prisión preventiva.

¿Qué dijo Gendarmería?

“Respecto a la reciente acción administrativa donde la defensa de Hernán Calderón hijo a través de una cautela de garantía pretende modificar el procedimiento que se encuentra estandarizado y regulado para todos los funcionarios de Gendarmería de Chile, inclusive para aquellos imputados que se encuentra internados en los distintos centros de asistencia pública, incluido en el que se encuentra internado Hernán Calderón hijo, podemos señalar que es una solicitud que no compartimos en lo absoluto porque podría ser considerado como un trato privilegiado para este imputado”, declaró Andrés Muñoz, teniente coronel de Gendarmería y secretario nacional de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP).

Agregó: “Es conveniente señalar que él se encuentra en prisión preventiva y luego del control de detención fue considerado un peligro para la sociedad, por lo tanto, desde ese punto de vista, deben regir las mismas normas que rigen para todos los internos que se encuentran a nuestro resguardo”.

¿Qué había planteado la defensa de Calderón?

La jornada del jueves la defensa de Calderón Argandoña presentó ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago una cautela de garantía y un amparo judicial, acusando tratos inhumanos en contra el joven durante la prisión preventiva que está cumpliendo en la clínica psiquátrica El Cedro.

Según detalló la defensa, desde su reingreso al lugar tras decretarse su prisión preventiva, personal de Gendarmería, a cargo de la custodia de Calderón Angardoña, lo ha mantenido engrillado de pies y manos, día y noche, debiendo comer, ducharse y no se lo deja caminar ni salir de la pieza, incomunicado y no dejándolo tener tratamiento médico.

"Estos actos son completamente inhumanos y crueles, los que han perjudicado, además, el tratamiento que debía seguir nuestro representado. El tratamiento no se ajusta a derecho y vulnera sus garantías constitucionales. Por ello, hemos recurrido al tribunal para que se establezca el imperio del derecho", sostuvo el abogado Mario Vargas.

¿Qué dijo Raquel Argandoña?

Por su parte, Raquel Argandoña también criticó el actuar de Gendarmería y acusó que que no ha podido ver a su hijo y que tampoco le permiten llamarlo por teléfono.

"Estoy esperando hace cuatro horas y Gendarmería no me dio la autorización para ver a mi hijo, también me prohibieron las llamadas", aseguró.

"Mi hijo necesita tratamientos, los profesionales no lo han podido diagnosticar, está amarrado 24 horas de manos y de pies con una cadena, ni siquiera se la sueltan para bañarse, ni tampoco para comer. Hasta a un perro lo sueltas para caminar. Es injusto", expresó.

