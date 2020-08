Durante la jornada de este miércoles, fue captado en las calles de la comuna de Providencia un hombre que se transportaba en un caballo, situación que fue compartida por la alcaldesa Evelyn Matthei en sus redes sociales.

La situación llamaba particularmente la atención debido al aspecto del sujeto, quien tenía puesta una capa negra y un sombrero del mismo color, por lo que la alcaldesa lo comparó con el personaje ficticio "El Zorro".

"No tenemos puma, pero me avisan que tenemos un zorro montando a caballo por las calles de Providencia", señaló Matthei en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que este miércoles se realizó un operativo en la comuna de Lo Barnechea, debido a un puma que había sido visto en la zona, el que fue capturado.

Finalmente, la alcaldesa llamó al jinete a respetar las normas de convivencia vial.

"Quien sea, le recordamos que no puede andar por los pasos peatonales y siempre debe respetar la convivencia vial", sostuvo.

