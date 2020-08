¿Qué pasó?

Cerca de 250 personas se congregaron en la sucursal de AFP Modelo en Providencia para exigir respuestas sobre el depósito del 10% de sus fondos.

A pesar de que algunos realizaron el trámite en los primeros días y que el dinero ya fue descontado de sus ahorros, señalan que aún no ha sido depositado en sus respectivas cuentas.

Los reclamos

Los afiliados de aquella AFP acusan que "el lunes pasado me descontaron, pasó una semana y todavía no me han depositado. La pregunta es ¿dónde está mi dinero?".

"Tengo el descuento de mi dinero en mi AFP, pero no tengo ningún pago. El trámite lo hice en el día 30 y no tengo ningún depósito", manifiesta uno de los afectados.

"Me hicieron el descuento el pasado 7 de agosto, ¿dónde está ese dinero? Me dicen que el banco tiene la culpa, fui allá y me responden que no tienen nada. Ahora me dijeron que supuestamente el miércoles tendría que estar el dinero", agrega otro afiliado.

¿Qué señaló AFP Modelo?

Ante los cuestionamientos, AFP Modelo emitió un comunicado en el que indica: "Los afiliados deben estar tranquilos de que, si el dinero ya fue retirado de su cuenta de capitalización individual, las instituciones financieras depositarán los montos transferidos en un máximo de 48 horas".

Además, informó que se han realizado cerca de 1,3 millones de transferencias de fondos, pero advierten que cada institución financiera opera con sus propios tiempos para liberar el dinero.

La respuesta de los bancos

Por su parte, la Asociación de Bancos respondió que las entidades bancarias han respetado los plazos de depósito.

"Los bancos han cumplido estrictamente el protocolo de pago en estos casos. En concreto, una vez que la AFP envía las respectivas nóminas de pago, los recursos se ponen a disposición de los clientes en un plazo máximo de 48 horas hábiles", declaró.

Reclamos en redes sociales

Sin embargo, AFP Modelo no es la única entidad que ha sido cuestionada por la tardanza de los depósitos. En redes sociales también acusan a AFP Provida.

@AFP_Provida aún nada y ya estamos a 17 de agosto e hice mi solicitud el 30 de julio, no tienen donde llamar y no responden nada que terrible su atención, no entiendo cómo pueden tener un servicio tan malo ,aparte de cambiarme de afp , voy a tener que dejar un tremendo reclamo. — Carlos Santibáñez (@CarlosSantibe10) August 18, 2020

@AFP_Provida retiran dinero de mis fondos y no hay respuestas por el no pago. Sus teléfonos de contacto línea 600 vacante sin servicio responde @AFP_Provida — Daniel Gonzalez Muñoz (@maquinadepoder1) August 18, 2020

Amigo!! en movimientos me aparece el descuento del 10% y ya me fue descontado de mis fondos , pero el depósito a mi cuenta no pasa nada . A seguir esperando 😫 — Fernando madariaga (@Picho1505) August 18, 2020

De acuerdo a lo informado desde AFP Provida, este lunes ingresaron 200 mil pagos que estaban pendientes, los cuales serán depositados este martes en las cuentas del BancoEstado y el miércoles en otras entidades bancarias.