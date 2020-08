Durante los últimos meses el sector económico chileno ha sido fuertemente golpeado, primero por la crisis social y luego por el Covid-19. Y pese a que los más optimistas pensaron en principio que los efectos de la pandemia sobre la economía podrían ser no tan profundos, a estas alturas, ya no cabe ninguna duda que la crisis económica – tanto a nivel mundial, como en Chile -, está siendo realmente devastadora, acosándonos con ingresos que caen, mientras la tasa de desempleo sigue avanzando.

En un escenario de incertidumbre como el descrito, en el que además no sabemos cuándo se levantarán las cuarentenas, ¿cómo poder adelantarse a lo que viene y estar preparado para enfrentar el futuro? Michele Labbé, economista jefe de Dominus Capital, entrega algunas claves e indica: “son momentos difíciles para todos, pero debemos tener claro que ninguna recesión es permanente, y después de cada una de ellas, las economías han logrado recuperarse exitósamente. Mantenerse alertas y preparados es la única forma de tomar esta crisis como una oportunidad para salir triunfantes, e incluso salir mejor de cómo empezamos”.

Una recesión se define técnicamente como dos trimestres consecutivos de crecimiento económico negativo, que se mide de acuerdo al producto interno bruto de un país (PIB). ¿Pero qué ocurre concretamente en una recesión económica?: Aumenta considerablemente la tasa de desempleo, bajan los ingresos y con ellos la demanda de la mayor parte de los bienes y servicios. Con el incremento en la incertidumbre aumenta el riesgo y, por ello, las empresas comienzan a tener problemas para encontrar financiamiento para mantener andando sus negocios. Además en el caso de la pandemia, una gran cantidad de empresas se han visto forzadas a cerrar sus puertas, en tanto las que permanecen abiertas, tienen muchas menos oportunidades de expandir sus operaciones o de hacer nuevas inversiones.

Son tiempos sombríos en materia laboral para millones de personas en todo el mundo, pero en medio de la incertidumbre están surgiendo oportunidades.

"Tanto en Chile como Latinoamérica, donde la pandemia entró más tarde, la destrucción de puestos de trabajo sigue siendo más alta que la creación de empleos. Pero eso no significa que no se estén creando nuevos trabajos. Varios sectores están contratando y generando nuevas oportunidades, realidad se observa a través de las ferias de empleo que están empezando a surgir, tal como lo indica un informe de Trabajando.com para Chile", dice Labbé.

Algunos sectores hoy están siendo prioritarios: el de las entregas a domicilio, los call center, servicios relacionados a tecnología y el de la salud. “La pregunta no es cómo buscar trabajo en la cuarentena o después de ella, la pregunta es en qué buscarlo”, dice Labbé.

Es posible reinventarse

Existen áreas que están empezando a presentar un alza en la demanda de trabajadores y otras que requerirán probablemente de nuevos servicios y productos, señala la economista:

Salud: La telemedicina está avanzando a pasos agigantados y así como los servicios de salud se están digitalizando cada vez más para evitar desplazamientos innecesarios y prevenir contagios, ahí sin duda habrá oportunidades: nuevas webs interactivas que ofrezcan servicios a menor costo de médicos o terapeutas de áreas similares, telemedicina rápida y al alcance de todos, etc.

Educación: los centros educacionales de todo el mundo han debido aprender e integrar nuevas formas de trabajar. En esa área sin duda hay mucho por explorar; aquellos que generen formatos para enseñar que no requieran la presencia de las personas, tendrán una ventaja competitiva. No sólo se trata de diseñar e impartir cursos y contenidos online, sino de hacerlo de forma personalizada, innovadora, marcar diferencias a lo ya existente. Sólo si pensamos en estas dos grandes áreas, salud y educación, no cabe duda que la formación en áreas tecnológicas está más en auge que nunca.

Entrega a domicilio con tecnología avanzada y rastreo de productos.

Ciberseguridad y monitoreo de ciudadanos.

Migración digital: expertos en 5G y desarrolladores de software.

“Cabe destacar que plataformas como Google Suite, Linkedin y Microsoft ofrecen cursos gratuitos por estos días para adentrarse en el mundo digital. Pienso que hay que aprovechar este período para formarse, porque los empleos que serán más demandados en los próximos años irán en estas líneas de todas maneras”, dice.

Adecuar la estrategia y estar listos

El mercado siempre ha sido competitivo y ahora lo es aun más. Por eso, "es el momento de optimizar nuestras herramientas. Por una parte, invertir algo del tiempo que tenemos hoy en día en aprender algo distinto o en potenciar lo que ya sabemos, y por otra, innovar en la forma de generar ganancias”.

“Profesionales de distintos ámbitos han rebajado las expectativas de crecimiento económico, es por ello muy importante mantenernos en forma para ser capaces de ver, leer y tomar las oportunidades que aparezcan. Aprender inglés, aprender a manejar programas digitales, mirar el mercado y ver cuáles serán las necesidades de la nueva normalidad, adelantarnos y estar listos”, enfatiza.