¿Qué pasó?

Familiares de Carolina Fuentes Bustos, mujer que desapareció hace 50 días en la Región de Ñuble, desconfían del principal testigo señalando que "hay cosas ocultas" en el testimonio del hombre que la vio por última vez cuando la habría llevado hasta Chillán.

Testigo clave

Ricardo Neira fue la última persona que vio a Carolina, quien indicó que la llevó desde la localidad de Portezuelo hasta Chillán, e incluso aseguró que está colaborando con la investigación y ha conversado con los hermanos de de la mujer.

"Yo no dije al terminal, dije que la dejé en Ecuador con O’Higgins... Y de hecho yo conversé con el hermano, puedes corroborarlo con él, yo conversé con el hermano", dijo Neira

Los familiares de Carolina descartan esta conversación y dudan del testimonio que hasta ahora ha entregado Neira, ya que creen que el hombre ha ocultado cosas.

"A mi parecer no está diciendo la verdad. Aquí hay cosas ocultas", dice Osvaldo Espinoza, hermano de Carolina.

"Cosas ocultas"

"Mi familia también está haciendo investigaciones, también está conversando con familiares de ella, con gente que la conocía a ella. Yo no podría ir a la siga de ella por todo el campo", dice Neira y reafirma que él ha estado en contacto con el hermano de Carolina.

Por su parte, cercanos a Neira confirman que la mujer estuvo en la localidad de Portezuelo hasta el pasado 30 de junio, día en que Neira la habría llevado hasta Chillán para que así pudiera volver a Santiago.

Si bien la familia de Carolina no sabe qué podría estar ocultando Neira, para ellos el testimonio no ha sido completo. Según la familia, Carolina estaría desaparecida contra su voluntad, ya que no es característico de la mujer terminar con el contacto fluido que existía.

"Yo creo que hay hartas cosas ocultas aquí, pero es su versión. Yo no le voy a echar la culpa completamente, o sea, cada uno tiene su versión aquí", dice Osvaldo.

"Siempre hubo esa comunicación, desaparecer así, es obvio que la tienen retenida. Por su voluntad no creo", agrega el hermano de la mujer.

Todavía hay esperanza

Las diligencias de la investigación se han ido acotando y este viernes se volvió a tomar declaración a testigos para poder esclarecer la desaparición de Carolina.

"Nosotros hemos abarcado todas las hipótesis y todos los antecedentes que nos hayan sido útiles para establecer dónde Carolina estuvo. Así que nada ha sido descartado", dice la fiscal Cecilia González.

A pesar de que hasta ahora no hay pistas ni rastros de la mujer de 42 años, su familia no pierde la esperanza y cree que pronto podrán encontrarla y terminar con la angustia que ya ha durado 50 días.

"Aún la esperanza está viva. Sabemos que ella está bien, de que la vamos a encontrar sana y salvo, y de que pronto va a estar con nosotros", dice el hijo de Carolina, Nicolás Cisternas.

