¿Qué pasó?

La Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, se refirió a la libertad condicional a la que accedió Hugo Bustamante en el año 2016 tras cumplir 11 años de presidio por el homicidio de su pareja y el pequeño hijo de ella.

Actualmente, Bustamante es imputado por la muerte de Ámbar Cornejo, quien fue encontrada fallecida en Villa Alemana después de permanecer ocho días desaparecida.

¿Qué dijo la fiscal?

"Esta misma fiscalía regional fue la que llevó adelante la causa por esa condena previa que él tiene por homicidio, y por lo tanto nos parece que haberle otorgado la libertad condicional, y lo digo derechamente, fue un error. Es evidente que eso es así", sostuvo Perivancich.

"Lo que nos gustaría, en un escenario ideal, es que ojalá contáramos con tribunales de ejecución de las penas", afirmó.

En ese sentido, manifestó que: "es esencial que en estas revisiones de libertades condicionales pudiese contar con la opinión del Ministerio Público. A mí no me cabe duda que si hubiésemos sido consultados en el año 2016 no hubiésemos recomendado la libertad condicional para este imputado".

Presidio perpetuo

Además, la fiscal señaló que probablemente solicitarán el presidio perpetuo para Bustamante, aclarando que en ese escenario el imputado "tiene la posibilidad de acceder eventualmente a este mismo beneficio de la libertad condicional, pero no antes de 40 años. No hay ninguna posibilidad de optar a algún beneficio antes de 40 años".

"Lo más probable es que se va a dejar sin efecto este 'beneficio' al que está sujeto de la libertad condicional por el delito anterior, y por lo tanto también tiene que cumplir ahí una diferencia", precisó.

Antecedentes

Respecto a los antecedentes con los que cuenta Bustamante, detalló que: "esa información que lo relaciona con un delito previo con un modo de actuar, es información que uno denomina de contexto".

"Pero nos parece muy pertinente traerla a la investigación. No es que aquello haga más fácil o más difícil la investigación", añadió.

"Nosotros hoy día tenemos que esclarecer lo que ocurrió con este hecho que afectó a la víctima, y esos otros elementos van a ser parte de nuestra indagación. Los vamos a tener presentes porque creemos que hay circunstancias similares en la comisión de este delito respecto de dos hechos por los cuales él ya fue condenado", explicó.

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

