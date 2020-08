El jueves 13 de agosto era la fecha límite para que las primeras personas que realizaron la solicitud del 10% de la AFP recibieran su pago, sin embargo, un grupo de afiliados reclama que aún no le llega el depósito.

Debido a lo anterior, en redes sociales muchos manifestaron su molestia contra AFP Modelo, Provida y Hábitat, principalmente.

Incluso, hay algunos que han manifestado que la rebaja del fondo ya se vio reflejada en sus cuentas, pero que aún no lo han depositado.

#afpmodelocl #pamelajiles #SuperintendenciadePensiones AFP Modelo No cumplió con la ley, no me entregó MI DINERO y el plazo venció ayer, quién nos protege frente a esto??

Todavía #afpmodelocl no me paga, tengo el correo confirmando la fecha ayer y la cuenta en 0. @AFPModelocl van a pronunciarse?

Esto es inaceptable, @AFPModelocl me envió correo de que mi pago se haría ayer 13 de agosto, ya es 14 y todavía no pasa nada. la rebaja de mi plata en mi cuenta de AFP se hizo el fin de semana, dónde está mi plata? Aló @AFPModelocl se les cayó el Internet? #AfpModelocl

@afphabitat siendo las 06:02 de la mañana del día 14/08/2020,aun no recibo mi 10%,es mas, ni siquiera me han descontado de mi fondo y eso que el trámite lo hice el 30/07.....necesito respuesta

@afphabitat hice la solicitud el 30 de Julio, me confirman el pago, ayer se cumplió el plazo legal y aun AFP Hábitat no deposita el dinero en mi cuenta bancaria.

#AFPProvida Son un fraude, mi dinero fue retirado de su afp el 10/08 y aún no lo veo en mi cuenta bancaria, ya pasó el plazo legal, dónde está mi dinero entonces? @AFP_Provida @BancoEstado Cc @PamJiles @KarolCariola @patriciorosas @Superpensiones o no existe tal dinero?

@AFP_Provida porfa ayudenme que pasa que dicen que pagaron y es mentira pedi el 30 mi solicitud y aun no pasa nada me retiraron los fondos y a mi no me a llegado nadA🤦‍♀️