¿Qué pasó?

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió a la decisión del ministerio de Salud de eliminar la restricción de clases presenciales para comunas que se encuentren en fase 4 del Plan Paso a Paso, iniciativa elaborada por el Gobierno para el desconfinamiento progresivo del país, a medida que los índices de coronavirus sigan a la baja.

El líder docente se mostró en contra de la iniciativa del Ejecutivo y señaló que los índices de Chile aún no permiten pensar en un regreso seguro a clases, por lo cual, su llamado es a fortalecer y mejorar la modalidad que se lleva adelante hasta ahora.

¿Qué dijo Aguilar?

En conversación con La Tercera, Aguilar se refirió a la campaña lanzada por el Colegio de Profesores, en donde se advierte de los riesgos de un regreso a clases.

"Queremos crear conciencia respecto al riesgo que conlleva regresar a las clases presenciales. Es riesgoso e irresponsable que el Gobierno fuerce el retorno a clases en circunstancias que claramente no están para eso. La experiencia de otros países y el estudio de una doctora de la Universidad de Valparaíso, demuestran que los colegios son lugares de alto riesgo de contagio. Aunque el Gobierno diga que los niños no son vectores del virus, sí lo son", expresó.

En esta línea, agregó que "el 8% de los contagiados de Covid-19 son menores de 19 años, lo que corresponde, técnicamente, a la población escolar. De ese porcentaje han fallecido 51 jóvenes, tomando en cuenta que se trata de cifras en relación con colegios que están con clases suspendidas y movilidad reducida de los menores".

"Le pregunto al Gobierno, al ministro de Educación y al ministro de Salud: ¿están en condiciones de garantizarnos que, si volvemos a clases presenciales ahora, no habrá más contagios, expansión del virus y personas que fallezcan porque se generó contagio desde los colegios? Yo creo que no", manifestó.

"Muy arriesgado"

Con respecto a que sean los establecimientos de comunas en Fase 4, Aguilar también expresó reparos, argumentando que "hablamos con el Colegio Médico y sus expertos consideran que eso no debiese ocurrir hasta la fase 5 y que hacerlo durante la fase 4 es muy arriesgado. Por otro lado, nos parece engañoso hablar de las cifras por comunas, porque en Chile es muy raro que todos los miembros de la comunidad educativa residan en la misma comuna, lo normal es que los educadores, asistentes o alumnos se trasladen y eso activaría un nivel de movilidad muy fuerte".

¿Cuándo se debería regresar a clases?

Consultado por las condiciones que deberían existir para un regreso a clases, el presidente del Colegio de Profesores sostuvo que son tres.

"Primero, debe haber un control sobre la pandemia y ahora estamos muy lejos de eso. A pesar de existir una leve mejoría, Chile sigue estando entre los países con tasas de contagio y muertes, en relación con el número de habitantes, más altas del mundo. Segundo, en los colegios se deben tener condiciones de infraestructura y materiales de las que estamos lejos también. Tercero, tiene que existir un plan para el transporte de los alumnos y todos quienes componen el funcionamiento de un colegio, ya que la gran mayoría se mueve en transporte público", sostuvo.

Fortalecer formato a distancia

Entre las propuestas que como entidad sugieren, Aguilar señaló que "creemos que hay que trabajar en fortalecer y mejorar los formatos de educación a distancia. Somos conscientes de que existe un grupo considerable que tiene problemas para conectarse y darle continuidad al formato online, por lo que hay que generar más instancias de ayuda para esas familias, como apoyos económicas y conexión a internet sin costo".

¿Retorno en 2020?

Frente a la pregunta de si descarta un regreso a clases durante 2020, el dirigente sostuvo que "es muy difícil. No es una idea propia, sino que así lo señalan los especialistas. No queremos poner ninguna fecha, cualquiera puede quedarse larga o corta. Nosotros hablamos de condiciones óptimas para hacerlo, que de momento no existen y se ve complejo que estén este año".

Finalmente, Aguilar también tuvo palabras para las proyección del Mineduc respecto a las consecuencias que el no reabrir lo colegios podría traer, entre ellas, la deserción y brecha escolar.

"Esa situación ya se está produciendo, no se puede poner el contexto educativo desconectado del contexto general. En este momento hay 160 países con las clases presenciales suspendidas, todos tienen impacto económico, educacional y sanitario, por lo que decir que acá hay un impacto es como descubrir América en el mapa. ¿Cuál es la novedad? es una obviedad", expuso.

"Equivocando prioridades"

En esta línea, agregó que "el tema es cómo lo enfrentamos una vez que se recupere la normalidad, cómo se va a nivelar a los alumnos y minimizar al máximo el impacto que esto ha tenido. Si para disminuir esa brecha y/o combatir la deserción pondrán en riesgo la vida y salud de las personas, por supuesto que están equivocando las prioridades".

"Esto se parece a la mentalidad de 'no se puede afectar la economía por estar salvando vidas'; la vida y la salud es lo primero. La pérdida educacional es lamentable y dolorosa, pero se pueden generar estrategias para equipararlo. En cambio, una vida humana no se puede recuperar", concluyó.

