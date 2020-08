¿Qué pasó?

Mientras se desarrollaba la búsqueda de Ámbar Cornejo en Villa Alemana, Hugo Bustamante actuó como si no estuviera involucrado en la desaparición de la joven de 16 años.

De hecho, el sujeto fue captado tomando cerveza cuando la Policía de Investigaciones (PDI) llegó por primera vez a su casa e incluso invitó a los familiares a que rastrearan su casa cuando estos fueron a pedirle explicaciones por la pérdida del rastro de la joven.

Días más tarde, Bustamante y Denisse Llanos, la madre de Ámbar, fueron vistos en Lliu Lliu, donde según un vecino del sector estaban ocultándose de la policía.

¿Qué dijo el hombre?

Leonel Moreno fue uno de los primeros en identificar a la pareja cuando circulaban por esa zona cercana a Limache.

Relata que esa noche ambos la pasaron ocultos entre los arbustos, tapados con una caja de colchón y escondidos entre vasos, medicamentos y cigarrillos.

"El hombre me habló y yo me asusté. Creo que fabricaron esto (el escondite) o buscaron un lugar propicio para que nadie los viera, porque Investigaciones andaba por aquí mismo con drones y con perros", cuenta.

Para Leonel fue extraño que en medio del campo y los esteros dos personas merodearan con un carro de feria y con carpas.

"El tipo andaba cabizbajo"

Momentos previos al hallazgo del cuerpo sin vida de Ámbar, el jueves 06 de agosto, se produjo el primer cruce de palabras entre Leonel y la pareja.

"Él me dijo que venía buscando trabajo y yo le dije que eso no me interesaba y que no podía entrar a este predio", recuerda, agregando que Llanos se veía tranquila, mientras que Bustamante apenas balbuceaba.

"Ella llevaba la bandera, ella era la protagonista. El tipo andaba como cabizbajo, preocupado. Ella estaba como queriendo arrancar también, me exigía que le abriera ese portón. Yo no la podía dejar entrar si ya sabía quiénes eran", relata.

Después de esa conversación, Leonel llamó a la PDI para informar sobre el paradero del imputado y la mujer, quienes al menos llevaban dos días en Lliu Lliu.

Los efectivos policiales llegaron minutos después: "En el instante que iban saliendo a la calle llega Investigaciones y ahí los detuvieron".

Posteriormente, la madre confesó que Hugo Bustamante es el presunto asesino de Ámbar Cornejo, información que posibilitó encontrar los restos de la menor en la vivienda del hombre.

El testimonio de la madre

Según declaró Llanos, Ámbar se dirigió al inmueble que quedaba a 800 metros de distancia de su casa a retirar el dinero de su pensión de alimentos que cada fin de mes le depositaba su padre.

El jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, subprefecto Erik Martínez, explicó que la mujer “relata que una vez que le entrega la plata a la menor, la menor se retira de la propiedad y ella posteriormente también se retira del inmueble".

Según Llanos, se dirigió hacia el Metro que quedaba a pocas cuadras de la casa en dirección a Limache junto a su hijo menor, supuestamente sin saber lo que ocurriría con Ámbar.

Con respecto a Bustamante, Martínez señaló que "desde el momento en que nosotros lo posicionamos en el lugar donde fue vista por última vez la menor, obviamente surge de inmediato la sospecha sobre la participación que podría haber tenido de él".

