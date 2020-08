¿Qué pasó?

Este miércoles, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió al posibe paso de su comuna a la etapa de Transición, en virtud de la mejoría en los índices asociados al coronavirus. La medida podría ser anunciada durante esta jornada por el Gobierno.

¿Qué dijo Alessandri?

En conversación con Mucho Gusto, el jefe comunal señaló que "hoy día la autoridad sanitaria, que es la que finalmente determina, están evaluando pasar a Santiago, junto a Estación Central".

No obstante lo anterior, Alessandri sostuvo que "no quiero cantar victoria todavía, porque el miércoles pasado me quedé con los crespos hechos, por la movilidad y por todo dijeron, 'en Santiago, esperemos un poquito'".

En cuanto a la duración de la cuarentena en la comuna, el alcalde sostuvo que "estamos en 139 días, más largo que Wuhan, estamos a la par con Buenos Aires, ha sido re complicado".

Conversación con Paris y Piñera

Consultado sobre si ha tenido alguna confimarción por parte del Gobierno, la autoridad comunal sostuvo que "ayer hablé tarde con el ministro Paris, hablé también con el Presidente de la República, lo llamé, porque le dije 'mire, nosotros acá en Santiago después de 140 días es muy difícil decirle a la población que siga esperando, cuando las cifras son muy buenas'".

"Esto no es chipe libre"

En caso de que la medida sea confirmada durante esta jornada, Alessandri advirtió: "Esto no es chipe libre, es recién el pase a la etapa de Transición, el Toque de Queda persiste, el fin de semana tenemos que mantenernos confinados, porque si nos portamos mal y nos lanzamos a la ciudad sin ningún control, de seguro nos vuelven a cerrar y nadie quiere eso".

En esta línea, sostuvo que "vámonos con calma, la gente que no tiene que salir, que no lo haga, el teletrabajo que ojalá persista en estos días. Estoy esperando la llamada desde La Moneda, ojalá que lo hagan, estamos expectantes con el alcalde Delgado".

Índices de Santiago

Respecto a los índices que registra Santiago, Alessandri sostuvo que "la positividad, gracias a la responsabilidad de la inmensa mayoría de los vecinos, es cercana al 4%, estamos mejor que muchas comunas del sector oriente y esto ya hace un par de semanas. Venimos a la baja fuertemente, hemos estado sanitizando, la trazabilidad es cercana al 90%".

En paralelo, agregó que "también tenemos cupo en las residencias sanitarias, cualquier persona contagiada, por favor nos contacta y lo llevamos inmediatamente a una residencia sanitaria".

