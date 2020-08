¿Qué pasó?

La Fiscalía de Copiapó solicitará la reanudación de las labores de búsqueda de Catalina Álvarez, una adolescente que desapareció hace más de un año en la ciudad nortina.

Se presume que en la pérdida de su rastro está involucrado Hugo Pastén, denominado como el "Psicópata de Copiapó", quien fue condenado por doble violación en 2005 y dejado en libertad al cumplir la mitad de su condena.

Hoy, el sujeto está imputado por dos homicidios y la sustracción de la joven de 16 años.

¿Qué señaló la Fiscalía?

El persecutor Christian González señaló que "mi intención es pedir el jueves 13 de agosto la ampliación de la investigación y espero lograrla por seis meses más".

La idea consiste en "decirle al tribunal que hemos tenido claros entorpecimientos para realizar una labor de búsqueda, lo cual es fundamental a la hora de imputar los delitos a Hugo Pastén", agregó.

Lo último que se sabe de Catalina es que desapareció tras subirse al colectivo de Pastén. Desde aquella oportunidad, su cuerpo fue buscado en el desierto, sin tener resultados significativos.

“Queda solo con la menor y, en esa circunstancia, él decide secuestrarla, y la lleva a varios kilómetros alejado de la ciudad, donde, en nuestro concepto y es lo que queremos probar, no solo la secuestra, sino que además la mata”, complementó.

El llamado de la madre

Ximena Godoy, madre de Catalina, reconoce las similitudes entre el caso de Ámbar Cornejo y la desaparición de su hija, ya que en ambas muertes está involucrado un hombre que obtuvo libertad condicional.

“Tengo rabia, tengo impotencia y lo único que quiero es que el Estado se haga cargo, porque el Estado le dio la libertad. Hubo un juez que lo dejó en libertad, al igual que el otro tipo que mató a Ámbar”, manifestó.

La opinión del abogado querellante

René Navarro es el abogado querellante que en 2005 logró que se condenara a 24 años de cárcel al Psicópata de Copiapó.

Hoy, le cuesta creer que la Corte de Apelaciones de esa ciudad le otorgara la libertad condicional a un hombre que no demostró arrepentimiento por los graves crímenes que se le imputan.

"Los beneficios no son lo mismo que un derecho. Un beneficio no tengo por qué dártelo, no se tienen que dar a granel", partió señalando.

"Lamentablemente, pareciera que acá en vez de revisar casos, se están revisando planillas de excel y se están dando libertades a la ruleta rusa", aseguró.

"Estamos aburridas que nos asesinen"

Por otro lado, organizaciones feministas de la ciudad nortina esperan que la búsqueda de la joven pueda reanudarse prontamente y exigen respuestas al sistema.

"Estamos aburridas que nos asesinen. No queremos que nos sigan pegando y violando. Todas esas muertes las habríamos ahorrado como sociedad, no existirían si no se hubiese dado libertad a estas personas", dijo Lilian Vilches, vocera de la Coordinadora Feminista Copiapó.

Los únicos hallazgos que han realizado los investigadores desde que desapareció Catalina son su celular, carnet de identidad y una tarjeta bancaria, todo encontrado en medio del desierto.

Esperan que con la reanudación de las pericias puedan obtener mayores certezas sobre el paradero de la joven.