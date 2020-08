¿Qué pasó?

Este lunes el gremio de camioneros se reunió con el ministro del Interior, Víctor Pérez, para abordar los últimos atentados en La Araucanía y no descartaron la posibilidad de un paro nacional como medida de presión a la espera de obtener una respuesta de parte del Gobierno.

¿Qué dijeron?

Al respecto, el dirigente José Villagrán, sostuvo que "nosotros lamentablemente vamos a tener que informar a nuestras bases y ellas van a determinar seguramente un paro nacional, porque nuestros conductores ya están cansados de que lo delincuentes, los terroristas les disparen con armas de alto calibre".

"Aquí es obligación del Estado poder entregar seguridad a todos los chilenos. Los plazos ya se terminaron. Esta es un semana en que los camioneros vamos a estar observando cómo va a actuar el Gobierno. Si el Gobierno nada hace, los camioneros vamos a buscar la fórmula cómo arreglar el problema de inseguridad que tenemos", añadió.

¿Qué piden?

Acerca de las peticiones, Villagrán sostuvo que "nosotros no pedimos más policía, que ellos hagan la pega, eso estamos pidiendo y para hacer la pega, el jefe le tiene que ordenar que haga la pega. El jefe de Carabineros y la PDI es el señor ministro del Interior".

"Hasta el momento el señor ministro no ha mostrado que está haciendo la pega. Le hemos pedido y él se ha comprometido con nosotros que sí ahora las policías van a hacer su trabajo", expresó.

"Nosotros vamos a estar en estado de alerta observando lo que el ministro haga dentro de la semana", manifestó.

"Ya basta de la quema de camiones"

Villagrán recalcó que el problema es de "delincuencia y de seguridad. Hoy no nos encontramos seguros para andar por las carreteras (...). Le hemos dicho al ministro, que basta ya de la quema de camiones. Una quema más de un camión y los camioneros vamos a reaccionar”.

“Aquí hay que separar todos los problemas que pueda tener el Gobierno de Chile con los mapuche. Aquí hay un problema de seguridad. Aquí no tienen nada que ver los mapuche, aquí son terroristas que están actuando, que no sabemos si tienen apellido mapuche o no, no sabemos si son extranjeros o chilenos, pero que nos queman camiones”, puntualizó.

