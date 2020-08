¿Qué pasó?

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió a la polémica del diputado Hugo Gutiérrez (PC) en Iquique, que se negó a ser controlado por funcionarios de la Armada cuando se trasladaba en su vehículo junto a su familia.

¿Qué dijo el Ministro?

Desbordes señaló al respecto que “los diputados, parlamentarios, tiene la posibilidad de exhibiendo su credencial, circular en la medida que estén en el ejercicio del cargo, ya sea legislativo o territorial”.

“Por lo tanto, desde el punto de vista del diputado, estaba autorizado (a estar en la calle). Que se le fiscalice, es lo más normal del mundo y debe identificarse adecuadamente como parlamentario (...) eso es lo que todo ciudadano debe hacer”, agregó.

El secretario de Estado aseguró que “la familia, sobre todo menores de edad, tienen que tener salvoconducto. Toda persona que acompaña a un parlamentario en el ejercicio de sus funciones en terreno, debe contar con los permisos, debe ceñirse a la norma y debe estar disponible para ser fiscalizado en cualquier momento”.

Consultado por el trato que se le dio a Gutiérrez, el titular de Defensa sostuvo que “la información que tengo, del video que está a la vista, es que es un trato bastante deferente (de los uniformados). Es más, el teniente o el capitán... perfectamente pudo haber requerido las autorizaciones de las personas que estaban en el vehículo aparte del diputado, y no lo hizo”.

“Él (funcionario de la Armada) perfectamente pudo pedirle el salvoconducto o el permiso colectivo a las personas, además entiendo que había una menor de edad, que no debería haber estado en la calle. Entonces yo respaldo absolutamente el actuar de los funcionarios de la Armada”, añadió Desbordes.

Asimismo, precisó que “de haber fiscalizado a la familia, nos hubiésemos encontrado con una situación bastante compleja, porque si no tenían permiso (...) debieron haber detenido a la familia del parlamentario”.

La autoridad de Gobierno recalcó que “si un funcionario de la Armada observa a un menor de edad al interior de un vehículo, está obligado a fiscalizar”.

Desbordes reiteró que “no solo no se le trató mal (a Gutiérrez), se le trató demasiado bien, porque perfectamente se le pudo fiscalizar a la familia”.

Consultado por el hecho de que el diputado PC argumentara que los uniformados no podían fiscalizarlo, el ministro de Defensa expresó que “no hay más autoridad que otra, el concejal, el teniente, el sargento, el cabo, el diputado, el senador, los ministros, somos todos autoridades, ninguno es más que otro”.

“Eso a mí no me parece, no estoy de acuerdo con el diputado. Es más, la autoridad en terreno, en el momento, es el funcionario de las Fuerzas Armadas que está haciendo el control”, sentenció Desbordes.