¿Qué pasó?

Este sábado se filtró una fotografía de Hugo Bustamante -imputado por el asesinato de Ámbar Cornejo- junto a un profesor de una escuela de tiro durante el 2019, situación que causó indignación en redes sociales.

En la imagen se puede ver al acusado junto a este funcionario, que, en ese momento, le enseñaba a usar un arma.

La fotografía

La información fue confirmada por la Policía de Investigaciones (PDI) a Meganoticias, donde se detalló que efectivamente se trata de un asistente policial, quien desarrolla actividades remuneradas en una empresa que realiza este tipo de actividades (capacitador de guardias privados y de seguridad).

Además, se aclaró que esta persona "está en el área de valores, ética y conocimiento de armas y tiro", actividad que realiza fuera del área laboral.

A su vez, se indicó que él cuenta con los permisos administrativos y legales exigidos por la autoridad pertinente.

Por otra parte, la institución sostuvo que un funcionario policial no está capacitado para solicitar antecedentes de personas que no sean partes de un proceso en curso, razón por la que esta persona no habría conocido a quién le estaba enseñando.

Ampliación de detención de Bustamante

El día de ayer y en la audiencia de control de detención, luego de realizar un repaso de los hechos investigados por el Ministerio Público, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, solicitó la ampliación de la detención de Bustamante por tres días.

Lo anterior, con el objeto de continuar las diligencias y establecer las circunstancias de los hechos, la causa de muerte de Ámbar, y luego poder formalizar al imputado.

Tras esto, el tribunal accedió a la petición de la persecutora, estableciendo que la audiencia de formalización para el próximo lunes 10 de agosto a las 09:00 am.