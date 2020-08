¿Qué pasó?

Largas filas de personas se registraron durante la mañana de este sábado 8 de agosto en las afueras de una sucursal de AFP Modelo, en el marco del retiro del 10% de los fondos de pensiones.

La acción se produjo en uno de los recintos ubicados en calle Amunátegui, en pleno centro de Santiago, donde desde temprano comenzó a reunirse una cantidad importante de gente.

Filas en la sucursal

Problemas para entrar en la página web y en las solicitudes del retiro de los ahorros previsionales, provocaron que algunas personas llegaran hasta ese recinto -que abrió de forma extraordinaria- para poder resolver dudas respecto al trámite.

"Yo hice la solicitud el 30 (de julio) y solamente parcial, después pidieron una disculpa, porque estaban pidiendo la foto de carnet, que estaba prohibido... Luego me mandaron una disculpa e información y nada más, sobre si estaba aprobada o rechazada la solicitud", señaló una afiliada a la AFP.

Otra persona indicó que "tengo aproximadamente cuatro horas haciendo fila. Yo vengo desde el día de ayer. Ayer llegué como a las 6 de la mañana, se hicieron las 5 de la tarde, no me pudieron atender y me pasaron para hoy".

Por su parte, el día de ayer viernes AFP Modelo informó que sus sucursales estarán abiertas durante esta jornada desde las 08:30 hasta las 18:00.

Explicación de rechazo en solicitudes

Tras la denuncia de algunos cotizantes por el rechazo en la solicitud durante el debido proceso, AFP Modelo entregó una explicación al respecto.

"Tu información es validada por las entidades correspondientes y, una vez que se nos notifica que tus datos están verificados, activamos la aceptación del retiro de tu dinero", se comunicó.

En esta línea, se indicó que "por ello, es importante que te tomes un momento para colocar tus datos, sin espacios y en el formato requerido, para pasar con éxito esa validación".

"No es necesario acudir a sucursales, el proceso es digital y puedes ingresar una nueva solicitud cuando lo estimes conveniente en tu10conmodelo.cl", concluyó la AFP.

