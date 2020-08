¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias, el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, entregó información sobre el hallazgo del cuerpo de Ámbar Cornejo, una joven de 16 años que se encontraba desaparecida desde el pasado miércoles 29 de julio.

Cabe recordar que por este hecho se encuentra detenido el padrastro de la joven, por su presunta responsabilidad en el crimen.

¿Qué dijo Espinosa?

"En horas de la tarde se encontró el cuerpo en unos coolers que estaba enterrado en la casa del imputado, Hugo Bustamante", detalló Espinosa.

El director de la PDI manifestó que: "a nosotros nos hubiese gustado haberla encontrado con vida. Era la expectativa que teníamos, pero lamentablemente la noticia fue distinta y hemos encontrado su cuerpo".

"Hay un imputado detenido, que es la pareja de la madre y además hemos tenido mucho contacto con la madre de él porque tenía información que lo entregó", indicó.

La búsqueda

Espinosa explicó que: "en una investigación se va recolectando mucha evidencia, nosotros teníamos claro que la menor había sido vista por última vez en la casa donde fue encontrada, por lo tanto había una certeza de que podría tener alguna vinculación ese inmueble, que se perició bastante".

Sin embargo, sostuvo que estas diligencias no fueron fácil porque el lugar "estaba encerrado, habían unas tablas debajo del piso donde estaba enterrado el cuerpo. Uno no puede destruir una casa si no tiene la certeza de que va a encontrar algo".

Pericias

"Este es un caso complejo, son cosas premeditadas, aquí hay una cohabitancia y eso se va a dilucidar en la medida en que sigamos nosotros investigando", señaló el director de la PDI.

"Este es un hecho que es muy grave, aquí hay un homicidio calificado y la verdad es que a nosotros nos ha conmovido la forma en que se ha actuado. Es un hecho brutal", expresó.

Respecto a los detenidos, afirmó que: "hay evidencias que son contundentes, hay elementos que se usaron para cometer el crimen, y eso está; y se van a hacer las pericias en las próximas horas para establecer que aquí hay una vinculación directa".

"No descartamos que la mamá tenga conocimiento previo a lo que ocurrió", precisó.

Además, aclaró que: "científicamente hay que establecer que se trata de la menor. Nostros estamos policialmente claros de que se trata de ella por las características físicas, por la vestimenta que se encontró, la relación que tiene con el victimario. Entonces, por su puesto que policialmente ya está aclarado, pero faltan detalles que dilucidar y complementar en esta investigación".

