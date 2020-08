El caso de Ámbar Cornejo, la niña de 16 años que salió de su casa en Villa Alemana para ir a buscar al domicilio de su madre el dinero que su padre le envió por concepto de pensión de alimentos y que lleva ocho días desparecida en Villa Alemana, destapó una dura realidad en nuestro país que apunta a la gran cantidad de personas extraviadas de las que no existe registro alguno de su paradero.

En Chile, según cifras entregadas por el Poder Judicial entre el período de octubre de 2012 a junio de 2019, 53.738 niños, niñas y adolescentes se encuentran con orden de búsqueda y cuyas familias con el paso de los días y años no logran respuesta.

Las cifras además señalan que, cada una una hora y media se pierde una persona en nuestro país y diariamente hay 80 denuncias por presunta desgracia que se reciben en la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Uno de los casos se registra en Curacaví, donde Mallén González busca a su desaparecida madre, Normita, quien se extravió el 10 de marzo de 2017 a las 18:30 horas y al día de hoy no hay rastro de ella.

“Dejar de buscar es peor que no buscar, porque no buscar es asumir que no vas a tener una respuesta. Seguir buscando es saber que algún día conoceremos qué pasó”, aseveró en reportaje del matinal Mucho Gusto de Mega.

“No puede ser que en Chile no haya una legislación del tema”

Ante su caso y el drama de vivir esta situación, Mallén González creó junto a otras familias la agrupación llamada “Personas extraviadas Chile”.

Esta entidad busca que se apruebe una ley que logre tipificar el tipo de la desaparición y el riesgo de la denuncia. “No puede ser que en Chile no haya una legislación del tema”, agregó.

“Si no hay presión mediática a la persona no se le busca y eso genera un vacío legal. No queremos que esto le pase a nadie más”, agrego Mallén González ante una “Ley de Extraviados” que lleva 3 años a la espera de aprobación en el Congreso.