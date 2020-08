¿Qué pasó?

Este miércoles, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió al anuncio realizado este miércoles por el Ministerio de Salud, consistente en el avance a la etapa de Transición, ante los buenos índices que ha mostrado la comuna en torno al coronavirus.

Junto a Providencia, otras siete comunas avanzaron a esta etapa durante esta jornada. Se trata de Melipilla, Curacaví, Lampa, en la Región Metropolitana; Rancagua, Machalí, Graneros, en la región de O'Higgins; y Tocopilla, en la región de Antofagasta.

¿Qué dijo Matthei?

En conversación con Mega Plus Alerta, la jefa comunal sostuvo que "estoy muy contenta, para nuestros vecinos es un tremendo alivio tener un poquito más de libertad, han sido ya casi tres meses de confinamiento".

Tras esto, agregó que "nosotros nos veníamos preparando ya con fiscalizadores, tenemos un grupo de personal nuestro que es de la Municipalidad, pero que está en comisión de servicio en la Seremi de Salud, eso significa que esos funcionarios tienen facultades para fiscalizar e incluso para abrir sumarios sanitarios".

"Multas brutales"

En este sentido, agregó que "vamos a estar revisando, por ejemplo, que las personas que estén atendiendo el comercio que no es esencial vivan en otras comunas que también esté en fase 2".

"Si pillamos a una persona que vive en una comuna que está todavía en fase 1, las multas son brutales, pueden costarle dos millones de pesos", advirtió.

Comercio

Luego de confirmar que el Costanera Center, de momento, no abrirá, Matthei manifestó que "no he conversado todavía con los otros centros comerciales que tenemos en Providencia, que son más pequeños, en cuanto al comercio pequeño que tenemos, recordemos que solamente pueden abrir si es el dueño o si alguno de sus funcionarios viven en comunas que estén en fase 2, si no lo tienen, no puede abrir".

Fiscalizadores de civil

En paralelo, la autoridad comunal manifestó que "estaremos fiscalizando no solamente de dónde son los trabajadores, sino de dónde son las personas que entran a comprar, vamos a tener fiscalizadores que generalmente van a estar de civil, por lo tanto no van a tener la oportunidad de arrancar si ven a una persona con uniforme, los podemos pillar en cualquier parte y las multas van a ser feroces".

En esta línea, agregó que "además, obviamente que vamos a estar fiscalizando el uso de mascarillas, el alcohol gel, que no hayan más de cinco personas en un espacio cerrado".

¿Qué implica la etapa de transición?

Desplazamiento permitido durante los días de semana (lunes a viernes).

Se mantiene la restricción los fines de semana y días festivos.

Se permite actividades sociales de no más de 5 personas en lugares cerrados.

Se permiten actividaes al aire libre de no más de 10 personas.

¿Cuáles son las restricciones sectoriales en esta etapa?

Por otra parte, en lo que respecta a las restricciones sectoriales, el Plan precisa que durante la transición se mantendrá prohibido las siguientes actividades:

Funcionamiento de Clubes y Centros de día de Adulto Mayores.

Funcionamiento de cines, teatros y lugares análogos.

Atención de público en restaurantes y cafés.

Funcionamiento de pubs, discotecas y análogos.

Funcionamiento de gimnasios abiertos al público.

Actividades sociales y recreativas de más de 10 personas.

