¿Qué pasó?

Luego de que este miércoles el Ministerio de Salud anunciara que ocho comunas saldrán de cuarentena, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió a las razones que le entregó el titular de la cartera, Enrique Paris, para mantener dicha comuna en cuarentena.

Anteriormente, Paris ya había señalado que: "si el comercio ambulante tiene un mejor control, si la atención del público en lugares como bancos, empresas de telecomunicaciones, permite que la gente identifique claramente dónde tiene que pararse y mantenga la distancia de un metro, que se use la mascarilla, obviamente que vamos a avanzar en Santiago también".

¿Qué dijo Alessandri?

Al respecto, Alessandri indicó que: "el ministro Paris señalaba que Santiago aún no está preparado. En ese sentido, nosotros pedimos colaboración, ¿por qué? Yo no me puedo hacer cargo si las AFP, el banco, el Registro Civil tienen unas filas enormes, que sobresalen".

"Si esos mismos organismos no están fiscalizando que las personas mantengan la distancia social, es bastante complejo, son organismos del Estado; por lo tanto, es el Estado el que también debe darles las indicaciones", enfatizó.

Exámenes PCR en Santiago

Otra razón dada por el titular de Salud es que los exámenes PCR procesados en Santiago todavía "están bajo el promedio nacional" y que "quisiéramos tener muchos más exámenes de PCR, porque eso nos va a permitir detectar los pacientes que están asintomáticos y que tienen PCR positivo, porque son los que más contagian".

Sobre este punto, Alessandri afirmó que "la municipalidad está haciendo (test) en las ferias libres, en los cité, en los pasajes, en las comunidades en altura, estamos haciendo test PCR". Además, precisó que: "tenemos el R cercano a 0,6 y nuestra trazabilidad es del 88%".

"Pero entendemos que esto obedece a criterios sanitarios estrictos, por eso también les pido un último esfuerzo a los vecinos, a los locatarios", añadió.

Fiscalización

En cuanto al comercio ambulante, sostuvo que la facultad de fiscalizar "radica en Carabineros", por lo que afirmó que se reunirá con el intendente Felipe Guevara, "para pedirle fiscalización del comercio ambulante".

Además, informó que esta jornada también se juntará con el ministro de Defensa, Mario Desbordes "para pedir apoyo de las Fuerzas Armadas en la fiscalización".

Ver cobertura completa