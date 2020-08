¿Qué pasó?

El miércoles 29 de julio, Ámbar Cornejo desapareció en Villa Alemana. La menor de 16 años se dirigía a la casa de su madre, a buscar la pensión alimenticia que mensualmente deposita su papá.

Ante la larga ausencia, se realizó la denuncia por presunta desgracia, lo que activó una investigación para dar con su paradero.

"Tenemos el corazón apretado"

La búsqueda de la adolescente concentró los esfuerzos de la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y Bomberos. Al mismo tiempo, los familiares hacían un llamado desesperado para encontrar a Ámbar.

"Lo único que queremos es tenerla de vuelta en la casa. La extrañamos mucho y, por favor, les pedimos su ayuda. Estamos con el corazón apretado y no sabemos dónde está nuestra niña", dijo Maritza García, tía de la menor.

Otra tía indicó que los amigos tampoco tenían información: "Hemos llamado a amistades, pero no saben nada de ella. Hay muchas contradicciones: que sí recibió la plata, que no recibió la plata", contó Katherine Llanos.

Los investigadores desplegaron una operación rastrillo, que consiste en una revisión por los cerros aledaños, en las cercanías de su desaparición, quebradas de Villa Alemana en incluso en Limache.

"Son lugares donde, ni dios lo quiera, pudiese estar. La idea es encontrarla con vida y se llama a la comunidad a dirigirse a las autoridades para hacer la denuncia. Necesitamos información", solicitó el capitán Alfredo Castillo, comisario de Villa Alemana.

Prendas con sangre

La búsqueda no arrojaba ningún resultado alentador. Sin embargo, faltaba investigar el lugar al que se dirigía Ámbar el día de su desaparición: la vivienda de su madre, el último lugar donde Ámbar fue vista con vida.

Aquel procedimiento se llevó a cabo este lunes. En uno de los dormitorios del inmueble, que era ocupada por la mamá y su pareja, los efectivos policiales encontraron prendas con sangre, cuya evidencia será analizada para verificar si corresponde a la joven de 16 años.

"Estamos trabajando con nuestro laboratorio de criminalística, con la finalidad de realizar los peritajes pertinentes que están relacionados con la sangre humana que se levantó en el sitio del suceso", informó el subprefecto Marcos Quiñones, de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI.

Los resultados de los exámenes aún no están disponibles.

El testimonio de un testigo

Por otro lado, este mismo lunes, un vecino del sector entregó información que podría ser clave para resolver la desaparición de Ámbar.

Cristián Fuenzalida, el testigo que aseguró haber visto a la adolescente, indicó que “la niña venía subiendo, venía llorando. Venía con un jeans azul con unos cortecitos adelante y con algo negro arriba”.

“Me llamó la atención porque la niña venía llorando. Miraba hacia atrás, como si la vinieran siguiendo. Algo le pasaba a la niña”, afirmó.

La relación con su madre

En relación al trámite que iba a realizar la joven desaparecida, Maritza García comentó que “la casa de la pareja de la mamá está a como siete cuadras de esta misma calle. Como fue tan temprano, ella se vistió y fue a buscar su plata. Ella ni siquiera entraba en esa casa, le entregaban su plata y se devolvía”.

Precisamente han sido las tías quienes han tomado la vocería ante los medios de comunicación, en desmedro de la madre de la víctima.

De hecho, hoy Maritza entregó detalles de cómo era la relación de la menor con la progenitora y pareja.

"Ámbar tenía miedo que él le pudiese hacer algo a su hermano o a su madre, pero la mamá sabía perfectamente quién era esta persona y no se lo quería decir a Ámbar, para que no creara conflicto", comenzó relatando.

"Cuando ella se enteró, ella discutió con ellos y los enfrentó. Les dijo que él no podía seguir viviendo en ese departamento, y la mamá eligió venirse a vivir a la casa de él, y en el fondo a Ámbar la dejaron sola en el departamento en Limache", sostuvo.

La ausencia de la mujer en la investigación

La tía agregó que la madre de la joven no se ha hecho presente en ninguna búsqueda, no ha pegado ningún afiche, no ha hecho ningún tipo de rastreo con todos nosotros".

En esta línea, afirmó que "hay mucha gente que nos está ayudando, rescatistas, gente en forma particular, con perros, pero ella no ha participado absolutamente en nada".

"En realidad ella no ha hecho absolutamente nada, y eso nos tiene desconcertados, la despreocupación de su madre de no buscar a su hija", recalcó Maritza.

A su vez, dijo que "si se te pierde un hijo, uno lo primero que haría sería salir desesperado a buscarlo, y ella no ha mostrado ningún poco de interés ni pena, absolutamente nada".

El prontuario de la pareja de la madre

Sobre el historial penal de la pareja de la madre de Ámbar, Maritza agregó que "él obtuvo el beneficio carcelario y pudo salir, pero él es inocente o cualquier persona, hasta que se compruebe lo contrario".

"Nosotros podemos tener muchas especulaciones, pero no podemos culparlo directamente, porque, qué pasa en el caso si es que ellos no fueron, podemos tener muchos problemas en el fondo por culparlos si es que ellos no lo son", aclaró.

Por último, agregó que "lo que a nosotros nos preocupa es el prontuario que él tenía, eso es lo que nos pone en alerta de pensar que quizás ellos puede que hayan tenido algo que ver en esto".

Investigación sin avances

Pese a que aún no están listos los exámenes de la sangre encontrada en las prendas, ese ha sido la mayor evidencia que ha tenido la investigación, ya que en este martes no hubo avances.

Hoy la búsqueda se centró en un sitio abandonado, ubicado a unas diez cuadras desde donde se vio por última vez a la adolescente.

"Estamos utilizando ejemplares caninos, que buscan cadáveres y restos humanos. Hasta el momento, no tenemos resultados positvos", dijo el subprefecto Marco Quiñones.

"La familia tiene muy poca información sobre el caso y estamos desesperados. Estamos haciendo lo más viral posible la información, cualquier tipo de publicación nos sirve", manifestó Medeleine Llanos, prima de Ámbar.

Mañana se cumple una semana de la desaparición de la menor en Villa Alemana y se espera que, siete días después de la pérdida de su rastro, la investigación pueda sumar un antecedente clave en la búsqueda de Ámbar Cornejo.