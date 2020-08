¿Qué pasó?

En una entrevista con el matinal Mucho Gusto, Maritza García, tía de Ámbar Cornejo, la joven de 16 años que se encuentra desaparecida desde el 29 de julio en la comuna de Villa Alemana, se refirió este martes a la investigación que se ha realizado en la búsqueda de su paradero.

A días de la desaparición de la menor, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) encontró restos de sangre en la vivienda de la madre de la adolescente, situación que se encuentra analizando la institución.

Relación con su madre y la pareja

Respecto a la situación familiar y -en específico- a la pareja de la madre de Ámbar, la tía señaló que "ella tenía miedo que él le pudiese hacer algo a su hermano o a su madre, pero la mamá sabía perfectamente quién era esta persona y no se lo quería decir a Ámbar, para que no creara conflicto".

"Cuando ella se enteró, ella discutió con ellos y los enfrentó. Les dijo que él no podía seguir viviendo en ese departamento, y la mamá eligió venirse a vivir a la casa de él, y en el fondo a Ámbar la dejaron sola en el departamento en Limache", sostuvo.

Rol de la madre en la búsqueda de Ámbar

"Ella (la madre de Ámbar) no se ha hecho presente en ninguna búsqueda, no ha pegado ningún afiche, no ha hecho ningún tipo de rastreo con todos nosotros", aclaró la tía.

En esta línea, afirmó que "hay mucha gente que nos está ayudando, rescatistas, gente en forma particular, con perros, pero ella no ha participado absolutamente en nada".

"En realidad ella no ha hecho absolutamente nada, y eso nos tiene desconcertados, la despreocupación de su madre de no buscar a su hija", recalcó Maritza.

A su vez, dijo que "si se te pierde un hijo, uno lo primero que haría sería salir desesperado a buscarlo, y ella no ha mostrado ningún poco de interés ni pena, absolutamente nada".

Investigación y prontuario de la pareja de la madre de Ámbar

El día que la joven dejó su domicilio, la tía comentó que "salió sin sus lentes ópticos, sin su billetera, sin sus documentos, sin su cargador (...) es raro que ella se haya querido ir, porque nunca hubo un problema".

"Ella siempre nos repetía que estaba muy agradecida de nosotros. Ella es parte de nosotros aunque no tengamos lazo sanguíneo, y la gente a veces no entiende eso, se pone a especular o a decir cosas que al final no aportan", expresó.

Sobre el historial penal de la pareja de la madre de Ámbar, Maritza agregó que "él obtuvo el beneficio carcelario y pudo salir, pero él es inocente o cualquier persona, hasta que se compruebe lo contrario".

"Nosotros podemos tener muchas especulaciones, pero no podemos culparlo directamente, porque, qué pasa en el caso si es que ellos no fueron, podemos tener muchos problemas en el fondo por culparlos si es que ellos no lo son", aclaró.

Por último, agregó que "lo que a nosotros nos preocupa es el prontuario que él tenía, eso es lo que nos pone en alerta de pensar que quizás ellos puede que hayan tenido algo que ver en esto".