¿Qué pasó?

En medio del proceso de retiro anticipado de fondos de pensión a causa de la pandemia del coronavirus, ha cobrado relevancia la realidad existente en el país en torno a la gran cantidad de pensiones alimenticias impagas.

La actual norma estipula la retención del 10% que se extraiga desde la cuenta de AFP, para quienes tengan deudas por este concepto. Incluso, el Gobierno y parlamentarios han presentado proyectos de ley que buscan que esto no dependa de si el demandado saca o no su dinero, sino que se trate de algo automático.

Módulo de orientación

En este escenario, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, en conjunto con el municipio de Las Condes, instalaron un módulo de orientación para aquellas mujeres que han sido víctimas de amenazas por parte de los padres de sus hijos, en el marco de la retención de estos dineros.

Según explicó la ministra, se trata de una iniciativa para "ayudar y acompañar a todas las mujeres de la zona oriente de la Región Metropolitana, que se sientan seguras, pueden venir, las vamos a acompañar en el proceso de la demanda de la pensión alimenticia".

Amenazas

En este sentido, agregó que "lamentablemente ya hemos recibido muchas notificaciones de que muchas mujeres están siendo amenazadas por los padres de sus hijos para que no saquen la pensión alimenticia, así que aquí les vamos a entregar asesoría jurídica".

Tras esto, Zalaquett aseguró que "si es necesario también las vamos a acompañar en el proceso que haya que realizar para que acabemos con estas amenazas, las pensiones alimenticias son un derecho de nuestros niños y es una obligación de los padres pagarlas".

"No podemos seguir aceptando de que además hoy día que las mujeres, muchas de ellas, educan solas a sus hijos, salen a trabajar para ganar los recursos que necesitan para pagar todas las necesidades de sus niños, hoy, son amenazadas", sostuvo la secretaria de Estado.

Acceso a asesoría

Respecto a cómo solicitar la retención de las deudas de pensión alimenticia, la titular de la cartera señaló que se ha puesto a disposición el Fono 1455, el WhatpsApp Silencioso y Chile Atiende.

"También la Municipalidad de Las Condes ha puesto a disposición también de las mujeres tanto asesoría como para realizar el trámite o para acompañarlas en un proceso judicial", expresó.

Finalmente, Zalaquett realizó un llamado a las mujeres de Chile: "No acepten, no sigan siendo amenazadas, nosotros las vamos a acompañar, tengan la seguridad de que no están solas".

