¿Qué pasó?

El ministro de Ciencias, Andrés Couve, se refirió este lunes en Meganoticias Conecta al comienzo en Chile de los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus, gracias a un convenio entre la Universidad Católica y Sinovac Biotech.

¿Qué dijo?

El secretario de Estado, señaló que “estamos como país embarcándonos en un proceso donde se hace investigación y desarrollo para llegar a tener una o más opciones. Eso es lo que se está haciendo hoy en la comunidad científica global”.

En ese sentido, explicó que “las vacunas en las cuales nosotros estamos poniendo atención están comenzando lo que se denomina fase 3, es decir, ya probaron en la fase 1 la seguridad, en la fase 2 se prueban distintas dosis y en la fase 3 se comienza a probar su eficacia, como cuántos anticuerpos producen, si producen una respuesta inmune y finalmente si protegen de la enfermedad”.

No hay fecha

En cuanto al plazo en que podría estar lista, Couve manifestó que "no sabemos cuándo tendremos una vacuna, no sabemos si tendremos una o más. Estamos haciendo todos los esfuerzos también desde Chile para tenerla lo antes posible, pero lo más rápido que se ha obtenido una vacuna previamente son cuatro años y aquí estamos haciendo los esfuerzos para tenerla en 12 o 18 meses, pero sin saltarse ninguna de las etapas fundamentales”.

“Nosotros estamos explorando múltiples opciones para contribuir a la investigación y desarrollo, entre esas por ejemplo está Janssen, Oxford, Moderna, Cancino y con cada una de ellas estamos haciendo avances y conversaciones para poder hacer también esos ensayos clínicos de fase 3 en Chile”, expresó.

Una o más opciones de vacuna

Por otra parte, el ministro indicó que “lo que estamos haciendo nosotros acá es contribuyendo a que exista una o más opciones de vacuna. No nos amarra en absoluto que si esto no funciona, no vamos a tener opción de tener otra vacuna en Chile”.

Asimismo, dijo que “en esta ocasión quisimos participar del desarrollo no solamente porque eso fortalece a la comunidad científica, sino que también podemos negociar con estos desarrolladores suministro preferente y precios preferenciales”.

Sinovac Biotech

En cuanto a la empresa Sinovac Biotech, Couve aclaró que ya "tiene seis vacunas a nivel mundial que ya se aplican, tiene vacunas también en Chile que se han aplicado, por ejemplo contra la hepatitis, por lo tanto es una empresa muy seria”.

Además agregó que “tenemos una trayectoria de ensayos clínicos en Chile muy buena, nuestra comunidad científica y clínica han hecho esto previamente muchas veces, hay mucha experiencia. También tenemos un marco regulatorio muy estricto”.

“Esto pasa por estrictos controles, por ejemplo, en términos de un protocolo de ética y también tiene que aprobarse por un organismo técnico que es el ISP”, planteó.

Ver cobertura completa