¿Qué pasó?

Este jueves el Congreso despachó a ley el proyecto que establece un bono de $500 mil, para ir en ayuda de la clase media, en el marco de la crisis sanitaria y social originada por el coronavirus.

"Este proyecto va en beneficio a la clase media que ha tenido caída en sus ingresos, sabemos que son cientos de miles de personas que enfrentan esta situación", señaló el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono?

El principal requisito es contar con remuneraciones previas a la pandemia de entre $400.000 y $1.500.000.

Haber sufrido una caída de ingresos desde un 30%.

No se requiere Registro Social de Hogares ni calificación socioeconómica.

Briones explicó que el beneficio consiste en: "Una transferencia de recursos del Estado, no recursos propios, no de sus ahorros, recursos fiscales que van a ir en apoyo a través de un bono de $500.000 a todas aquellas personas cuya renta normal, antes de la pandemia, estaba entre los $400 mil y $1.500.000, pero que hayan visto caer significativamente sus ingresos, en particular en un 30%".

Escala de aporte para ingresos entre $1.500.000 y $2.000.000

Este aporte también favorecerá, con montos decrecientes, a aquellos trabajadores con ingresos entre 1,5 y 2 millones de pesos mensuales, que hayan tenido caídas de sus ingresos.

Para beneficiarios cuyo promedio mensual sea una cantidad sobre $1.500.000 y hasta $1.600.000 , el Aporte Fiscal será de $400.000.

, el Aporte Fiscal será de Para beneficiarios cuyo promedio mensual sea una cantidad sobre $1.600.000 y hasta $1.700.000 , el Aporte Fiscal será de $300.000.

, el Aporte Fiscal será de Para beneficiarios cuyo promedio mensual sea una cantidad sobre $1.700.000 y hasta $1.800.000 , el Aporte Fiscal será de $200.000.

, el Aporte Fiscal será de Para beneficiarios cuyo promedio mensual sea una cantidad sobre $1.800.000 y hasta $2.000.000, el Aporte Fiscal será de $100.000.

¿Cuándo se podrá cobrar?

El beneficio podrá pagarse 10 días hábiles después de que se promulgue la ley.

"Vamos a correr son el sentido de urgencia que nos ha caracterizado para que esto se promulgue, ojalá se pueda tomar razón muy rápidamente por la Contraloría y publicarlo a la brevedad en el Diario Oficial", sostuvo el ministro de Hacienda.

"Estamos en condiciones de decir que apenas esta ley esté publicada en el Diario Oficial nosotros hemos corrido para tener todo diseñado en la página web del Servicio de Impuestos Internos, donde con solo ingresar el RUT se va a desplegar si es elegible para este bono", agregó.

Ver cobertura completa