¿Qué pasó?

Este jueves a las 09:00 horas estarán disponibles en los sitios web de cada AFP los formularios que deberán rellenar los afiliados para solicitar el retiro del 10% de sus fondos de pensiones.

Sin embargo, en los últimos días ya se han reportado diversos intentos de estafa, relacionados al retiro de fondos.

¿Cómo evitar estafas?

Para evitar caer en estos engaños, el editor de economía de Meganoticias, Roberto Saa, recomendó: "No entre a ninguna página de un correo electrónico que le llega, no entre a ninguna página de un link de algún WhatsApp que le llega. Entre a la página oficial. No entre por otros caminos porque puede ser objeto de estafa".

Cabe recordar que el formulario para hacer la solicitud del retiro de fondos se encontrará en un banner en la página web de la AFP correspondiente.

¿Cómo solicitar mi 10%?

Para solicitar el retiro de fondos, el afiliado deberá rellenar el formulario dispuesto por las AFP, en el cual el solicitante deberá indicar su RUT, su número de serie o de documento del carnet de identidad, el correo eléctronico y el celular.

Cabe destacar que la gente que tiene el carnet vencido puede hacer el trámite.

Además, el afiliado deberá marcar el Captcha del formulario, haciendo click en "No soy un robot".

¿Cómo se realizará la entrega de dinero?

El afiliado deberá decidir si quiere recibir el dinero en una cuenta bancaria, en una cuenta 2 de las AFP o a través de un vale vista. Respecto al último mecanismo, la Asociación de Bancos está pidiendo que ojalá no se use, porque es el más riesgoso.

Además, para efectos de esta operación, BancoEstado aumentó el cupo de la Cuenta Rut.

El dinero será entregados en dos cuotas, que no podrán ser diferidas. La primera entrega se hará en un plazo de 10 días hábiles y la segunda en 30 días hábiles.

¿Me puedo arrepentir de la cantidad del monto solicitado?

Roberto Saa explicó que: "si una persona tiene derecho a los $4.300.000, que es el máximo, pero piensa que es mucha plata y que con $2.000.000 está bien, si pide los $2.000.000 después no se puede arrepentir".

"El retiro es por una única vez y por lo tanto esta decisión tiene que ser muy bien pensada", recalcó.

Días de plazo

Por otra parte, recomendó que: "las personas que quieran sacar el 10% pero que no están complicados en extremo económicamente, que no están en el agua hasta el cuello por las deudas, que tienen quizás un poquito de holgura; yo creo que un buen consejo es decirle que no entren mañana. Que lo posterguen un par de semanas, ojalá un mes".

"Ojalá que mañana, el viernes, el fin de semana, entren las personas que están muy complicadas y que necesitan este dinero rápidamente. Y por lo tanto que si ellos entren que este proceso no se vea complicado por una gran cantidad de gente entrando a las páginas web, y finalmente estas se caigan y se vean complicados todos", agregó.

En ese sentido, recordó que existen 365 días de plazo desde este jueves para retirar el dinero.

¿Se podrá hacer el trámite de manera presencial?

Roberto Saa sostuvo que: "a partir del lunes 3 de agosto se agrega a lo digital la posibilidad de hacer llamados a call centers y sucursales de AFP".

"Además, las AFP van a ir a las comunas, se van a instalar en colegios, en estadios, escuelas, gimnasios, con el debido distanciamiento social, para que las personas, sobre todo las que que no se manejan por Internet, puedan hacer de manera presencial la solicitud", añadió.

