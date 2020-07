¿Qué pasó?

Debido a la pandemia del coronavirus, se espera que en 2020 haya una emisión histórica de licencias médicas, lo que se traduce en una tramitación de al menos un millón de estos documentos en comparación con 2019.

No obstante, hay usuarios que reclaman un retraso en el pago de sus licencias, lo que ha significado mayores dificultades de las que implica la crisis sanitaria.

Tal es el caso de Margarita Pérez y Rubén Arias, una pareja de adultos mayores que esperan su reembolso desde abril. Por mientras, han vendido algunas de sus pertenencias para poder mantenerse.

"Me deben mucho más de cuatro meses y me deben más de un millón. Con eso vivo bien, salgo de las deudas", dice Rubén, quien durante 50 años fue conductor del transporte público, cuyo oficio debió abandonar tras sufrir un accidente cerebrovascular.

Por su parte, Margarita es la encargada de la tramitación de la licencia, pero acusa que "es muy difícil comunicarse con el Compin. Te dicen que faltan 30 días y después que hay que esperar 30 días más".

¿Qué señalan los organismos?

Si bien reconocen una histórica emisión de este tipo de documentos en 2020 y la existencia de los reclamos, la Superintendencia de Salud manifiesta que no representan un número significativo que genere mayores problemas.

De hecho, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, indica que "la emisión de licencias médicas por enfermedades médicas no Covid se ha mantenido igual a lo que ha sucedido en años anteriores. No obstante, se han agregado aquellas relacionadas con la pandemia".

"Para este año se espera un millón de licencias médicas relacionadas con el Covid, las que agregadas con las anteriores significará un total de 5.400.000 licencias, un 23% mayor que 2019", agrega.

Según el Ministerio de Salud, el Compin tramita el pago de las licencias en un periodo promedio de 23 días. Pero además de Margarita y Rubén, otros testimonios apuntan a una realidad distinta.

"Llevo tres meses sin el pago de mis licencias", dijo César Gajardo, mientras que Eva Medina afirmó que "tengo tres licencias sin que me las hayan pagado".

Sin respuestas y sin permisos

Con la esperanza de tener noticias acerca del pago, Margarita llegó a la sucursal del Compin en Providencia con todos los documentos médicos que le solicitaron, pero el resultado no fue el que esperaba.

"Me dijeron que me presentara en Moneda. Me mandaron para acá y ahora me dicen que tengo que ir a Huérfanos. Entonces, voy de allá y para acá y soy adulta mayor, cuesta que nos den permiso", reclama.

Margarita espera tener novedades este miércoles, pero no sabe cómo se enterará de ellas, porque ya no le quedan permisos semanales para salir de su casa.