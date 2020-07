¿Qué pasó?

La población mayor de 70 años que vive en comunas como Independencia, La Pintana y San Ramón, catalogados como económicamente vulnerables, es la más afectada por la pandemia del coronavirus.

Esta es la conclusión de un estudio de Espacio Público, que revela que la tasa de mortalidad en estos adultos mayores es hasta tres veces mayor en comparación de los que residen en el sector oriente de la Región Metropolitana.

En San Ramón, una de las comunas más afectadas por la crisis sanitaria, en una residencia viven nueve personas, entre ellas un menor de cuatros meses y Elvira, una adulta mayor de 105 años de edad.

"Si alguno se contagia, aquí es imposible hacer una cuarentena, porque somos demasiados. Hay tres piezas, en una duermen tres y en la mía somos cuatro", cuenta Jocelyn Ñancupil Morales, madre del bebé.

El impacto del trabajo informal

Además de la situación económica de cada sector, otro de los factores que influyen en la tasa de mortalidad es que en los sectores vulnerables predominan los trabajos informales, lo que implica una mayor exposición al virus.

Mientras Joceleyn vende galletas a sus vecinos, Tatiana Mendoza ofrece ensaladas y productos de limpieza.

"No quiero que la abuela se me muera y yo tampoco quiero morirme, me considero una persona joven", cuenta Tatiana.

Por el momento, ningún integrante de esta familia se ha contagiado. Tatiana hace lo que puede con el poco dinero que reúne a diario para cuidar a Elvira, tratando de evitar un contagio que puede ser mortal.

El detalle del estudio

Diego Pardow, presidente ejecutivo de Espacio Público, señala que "el porcentaje de la población mayor de 70 años que ha muerto por coronavirus en Vitacura es del 0,5%".

"En contraste, en Cerro Navia, Recoleta, San Ramón, Huechuraba, Puente Alto, La Pintana o Independencia, esta tasa de mortalidad es cerca de tres veces y más", complementa.

En detalle, el informe arroja que precisamente esta última comuna, cuya tasa de mortalidad es la más alta en mayores de 70 años, triplica a la que posee Las Condes.

¿Qué dicen los alcaldes?

Al respecto, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, manifiesta que "las cifras de nuestra comuna se explican principalmente por el alto número de hogares de adulto mayor. Sobre el 52% de los fallecidos son de estos hogares de adulto mayor".

Por último, el edil de Las Condes, Joaquín Lavín, dice: "Las enfermedades de base normalmente están asociadas con atenciones de salud más deficientes o situaciones de pobreza y vulnerabilidad".

