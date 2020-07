¿Qué pasó?

Este sábado el doctor Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, habló sobre los plazos y la selección de voluntarios para las pruebas de vacunación contra el coronavirus que se realizarán próximamente en Chile.

¿Qué dijo el doctor?

Consultado acerca de cuándo habría resultados concluyentes sobre la efectividad de la vacuna, el profesional indicó que “la vacuna es una esperanza importante para poder solucionar el tema de la pandemia, pero es un proceso bastante incierto, en el sentido de que no puede ser predicho en forma totalmente determinada”.

“Hay un tiempo de investigación que es bastante incierto, aunque, dependiendo de experiencias anteriores y del curso que se pretende dar a estos estudios, se espera que a partir de un año, probablemente, pueda estar disponible. Veo complejo que sea antes que eso”, agregó.

"La vacuna no va a ser la solución"

Salazar, además, precisó que una eventual vacuna no sería la solución para frenar la pandemia que actualmente vivimos en el país, sino que más bien sería útil para prevenir un posible rebrote en el futuro.

“Cuando se habla de plazos, se habla de los plazos mínimos, si todo funcionara perfectamente. Hay que ser realistas. Para la primera ola, lo que estamos viviendo hoy, la vacuna no va a ser la solución”, detalló el doctor.

“La vacuna es para prevenir un rebrote el próximo año probablemente. Este año lo vamos a tener que superar a partir de las medidas que se están tomando, como el distanciamiento social y mantener una disciplina, porque si no esto no se va a solucionar. No hay una ilusión de una vacuna para terminar ahora con la crisis sanitaria”, complementó.

Criterios de selección de voluntarios

En cuanto a la selección de voluntarios para las pruebas de vacunación en Chile, Salazar primero aclaró que “las vacunas que van a ser probadas en Chile ya pasaron por las Fases I y II, que es donde se establecen los criterios de seguridad (...), por lo tanto, la pregunta más importante en los estudios de Fase III no es cuán riesgosa va a ser, sino que si va a resultar y va a proteger contra el virus o no”.

“En los estudios clínicos se establecen criterios de inclusión y exclusión, o sea, qué perfil de personas pueden participar y cuáles tienen que quedar afuera por razones determinadas. En este caso, me imagino que los criterios van a ser que sean mayores de edad, sanos, sin enfermedades crónicas, de un rango etario de diversas edades para ser representativo de una población general”, explicó.

“Pienso que quienes organizan estos estudios, van a focalizarlos en personas que, por ejemplo, trabajan en las primeras líneas de riesgo de contagio, como personal de la salud. Pero exactamente cómo se va a hacer no está determinado, es un evento que se va a producir cuando sea aprobado el estudio y se publicite el reclutamiento de los pacientes”, finalizó.

Ver cobertura completa