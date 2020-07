¿Qué pasó?

La última encuesta Plaza Pública, de Cadem, incluyó preguntas relativas al Plebiscito Constituyente programado para el próximo domingo 25 de octubre, en virtud del cambio de fecha que se realizó producto de la pandemia del coronavirus.

El sondeo reveló un alza entre quienes votarán "apruebo" en el referéndum, pasando desde un 65% en abril pasado a un 71% en julio.

En paralelo, en el mismo lapso de tiempo, la opción "rechazo" se vio disminuida en seis puntos porcentuales, pasando de un 26% a un 20%.

Solo un 2% de los consultados en el estudio aseguraron que no votarían en el proceso, mientas que un 7% no sabe o no responde.

¿Qué órgano debería redactar una nueva Constitución?

Frente a la consulta de qué tipo de órgano debería estar encargado de la redacción de una nueva Carta Fundamental, el 55% de los consultado se inclina por la opción de una Convención Consituyente, integrada 100% por ciudadanos electos para este fin. La cifra experimenta un alza de un 5% respecto al 30 de abril pasado.

Por el contrario, un 35% de las personas señala que la instancia encargada debería ser una Convención Mixta, compuesta en partes iguales por ciudadanos electos y miembros de ambas cámaras del Congreso. Esta opción se contrajó 7 puntos porcentuales desde abril.

¿Plebiscito en dos días?

Frente a la posibilidad que surgió de realizar el plebisicito en dos días, con el objetivo de hacerlo más seguro desde el punto de vista sanitario, este viernes el Servicio Electoral (Servel) confirmó que esto no será así.

Esto ya que la Mesa Intersectorial de trabajo para un Plebiscito Seguro tomó la decisión de mantener la realización del Plebiscito Nacional un único día: el 25 de octubre.