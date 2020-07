Luego que la Cámara de Diputados despachara a ley este jueves el proyecto del retiro del 10% de los ahorros previsionales, el Presidente Sebastián Piñera anunció que este viernes promulgará la reforma constitucional.

A raíz de esto, y ante las dudas de algunas personas, desde la Asociación de AFP aclararon que la medida no comenzará a regir inmediatamente después del anuncio presidencial, sino que se debe esperar la respectiva publicación en el Diario Oficial.

A través de su cuenta de Twitter, el organismo manifestó que "aún no comienza el retiro de fondos, por lo que llamamos a no asistir a las sucursales de AFP".

"Es importante que sepas que la ley sobre el retiro de fondos será promulgada mañana y hay que esperar el reglamento y publicación en el Diario Oficial", agregó

Por otro lado, la Asociación hizo el llamado a no caer en estafas de supuestos trabajadores de AFP que están solicitando los datos personales de los afiliados.

"Ya vimos que han circulado estafas a través de correos y llamados telefónicos con la excusa de facilitar trámites. Tus datos son personales, no los entregues. Las AFP facilitarán la información oficialmente", agregó.

