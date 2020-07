¿Qué pasó?

Este miércoles, el Senado discute y votará en general y particular el proyecto de ley que permite el retiro anticipado de fondos de pensión, creado en medio de la crisis económica y sanitaria por coronavirus.

Uno de los primeros senadores en intervenir fue Iván Moreira (UDI), uno de los cinco parlamentarios de Chile Vamos que confirmó su apoyo a la iniciativa.

Tras reafirmar su postura a favor del retiro de fondos de pensión, aunque señaló que considera "malo" el proyecto que se tramita actualmente, Moreira realizó un llamado directo al Presidente Sebastián Piñera.

¿Qué dijo Moreira?

"Pido humildemente al Presidente Piñera, al amigo a quién conozco hace más de 25 años, a ese amigo, a ese Presidente, que he apoyado en las buenas y en las malas, le pido: no vete este proyecto. Reconozco su derecho a hacerlo, no vaya al Tribunal Constitucional, sería el peor error político que podría cometer. Y lo más triste, un golpe bajo a los que sufren" señaló.

En paralelo, Moreira manifestó: "Se me acusa de actuar a favor de la izquierda y en contra de mi Gobierno, cuando lo único que he hecho es abrir la posibilidad a los propios dueños de esos fondos para que puedan hacer un retiro parcial en una situación de crisis".

Tras esto, agregó que "desde ya les aviso, que podrán sacarme de la UDI, pero no podrán sacar a la UDI de mi corazón"

¿Qué dice el proyecto?

El texto aprobado por la Cámara de Diputados permite el retiro del 10% de las cuentas individuales de las AFP, estableciendo un monto máximo de retiro de 150 UF (unos $4.303.458) y un piso mínimo de 35 UF (cerca de $1.004.140).

En paralelo, se estableció que los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal y, por lo tanto, serán pagados de forma íntegra y no estarán afectos a comisiones por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Obligaciones alimentarias

Sin embargo, en la Comisión de Constitución se aprobó que, si bien este monto será considerado intangible para todo efecto legal y que no podrá ser objeto de retención, descuento o compensación, sí podrá ser retenido en el caso de las deudas originadas por obligaciones alimentarias.

También se incluyó una norma que establece que los afiliados podrán solicitar el retiro de sus fondos hasta 365 días después de publicada la presente reforma constitucional, con independencia de la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado.

Cuenta 2

Además, se incluyó la posibilidad de gestionar este retiro en una plataforma digital, telefónica o presencial de las AFPs, las cuales además deberán transferir estos montos a una "Cuenta 2" de cada afiliado, sin comisiones ni costos, pudiendo hacerse en hasta dos cuotas de máximo 75 UF.

Compatibilidad con beneficios del Estado

Tras esto, el texto especifica que los retiros que se efectúen conforme a esta disposición serán compatibles con las transferencias directas, beneficios, alternativas de financiamiento y, en general, las medidas económicas que la ley o las disposiciones reglamentarias establezcan a causa del COVID-19. No podrá considerarse el retiro de fondos para el cálculo de las demás medidas adoptadas en razón de la crisis o viceversa.

Fondo Colectivo Solidario

El texto, a su vez, repone la figura del Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, el cual será adminstrado por un entra autónomo y se financiará con aportes de los empleadores y del Estado, y cuyo objetivo será financiar, bajo criterio de progresividad, complementos de pensiones producto de los montos retirados conforme al derecho que establece la anterior disposición transitoria.

En este sentido, la iniciativa indica que el Presidente de la República en el plazo de un año desde publicada la reforma constitucional enviará un mensaje al Congreso Nacional en el cual se propondrá la forma y financiamiento del Fondo Colectivo Solidario de Pensiones.

