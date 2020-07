¿Qué pasó?

Este martes los diputados de Renovación Nacional Paulina Núñez, Frank Sauerbaum y Alejandro Santana, anunciaron que le solicitaron al Gobierno que se realice un subsidio directo para las familias que tengan hijos estudiando en colegios particulares subvencionados.

La petición se realizó en el marco de la crisis sanitaria y económica causada por el coronavirus, la cual ha provocado que algunas familias no puedan pagar la mensualidad de los colegios.

¿Qué dijo Paulina Núñez?

"Le estamos pidiendo al Gobierno, desde Renovación Nacional, que pueda entregar un subsidio directo, una transferencia directa, para poder reducir la mensualidades de las colegiaturas de los padres y apoderados de colegios particulares subvencionados", señaló Núñez.

Respecto a las cifras de la iniciativa, explicó que: "el copago va desde los $10 mil hasta los $100 mil aproximadamente. Por lo tanto creemos que si más del 60% de las familias de ingresos medios pagan aproximadamente $30 mil por su colegiatura, hay una posibilidad real de cubrir el 100% de al menos el 40% ó 50% de los padres y madres que tienen a sus hijos en colegios particulares subvencionados".

"Queremos establecer un tope que puede ser, por ejemplo, de este monto de $30 mil, porque de esa forma se cubriría el 50% de aquellas colegiaturas que están entre los $60 mil y $70 mil pesos de copago mensualmente", agregó la parlamentaria.

¿Qué dijo Alejandro Santana?

Por su parte, el diputado Santana indicó que: "en Chile hay más de 700.000 estudiantes en colegios particulares subvencionados, donde tiene que aportar la familia con parte del arancel mes a mes. Y hoy día le hemos solicitado al Gobierno, a través del ministro de Educación, que a esas familias tengan la protección no solamente de la continuidad de sus hijos en el colegio, sino que también la continuidad de estos colegios".

"Esperamos que podamos entregar este beneficio y que genere que de los más de 700 mil estudiantes, por lo menos 400 mil de ellos no tengan que pagar absolutamente nada", sostuvo.

¿Qué dijo Frank Sauerbaum?

En tanto, Sauerbaum detalló que: "hoy día hay que cuidar a los colegios particulares subvencionados, considerando que casi el 70% de los ingresos que tienen se gastan en las remuneraciones del profesorado, de los asistentes de la educación, de la mantención de la infraestructura. Entendemos que no se puede dejar de pagar la colegiatura mensualmente como está ocurriendo hoy día en muchos sectores de clase media".

"El Gobierno nos ha atendido adecuadamente nuestra demanda. El lunes el Ministro de Educación nos pidió el plazo de unos días para poder estudiar la propuesta y mañana (miércoles) nos vamos a reunir con el ministro de Hacienda para poder hacer que él conozca cuáles son los detalles de los números", aseguró.

"Lo importante es que no haya un requisito, no haya una discriminación, sino que simplemente se le tienda la mano, por primera vez, a la gente de clase media sin ningún otro condicionante que no sea el hecho que esté pagando la educación de sus hijos", añadió.

Impedir cese de la matrícula

Además, Sauerbaum informó que: "hemos presentado un proyecto de ley para prohibir el cese de la matrícula por no pago a partir de marzo del próximo año".

"No olvidemos que es una preocupación muy grande, tenemos un 60% de atraso en las colegiaturas y obviamente los padres el objetivo principal que tienen es que sus hijos puedan continuar en el proyecto educativos que hayan elegido", concluyó.

Jardínes infantiles

Por otra parte, Paulina Núñez señaló que: "también le hemos planteado (al Gobierno) la situación crítica por la que atraviesan los jardines infantiles y salas cunas de nuestro país, con menos matrículas, con alumnos y alumnas que han sido retirados, y que no están subsistiendo y algunos de ellos ya han quebrado".

"Esperamos que los próximos días el Gobierno pueda dar una respuesta", recalcó.