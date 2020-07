¿Qué pasó?

Este martes, el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió a la coyuntura política actual del país, marcada por el debate en torno al proyecto de retiro anticipado de fondos de pensión, la reacción del Gobierno frente a este tema y el estado actual de Chile Vamos, que vive días complejos.

¿Qué dijo Desbordes?

En relación a la actitud del Ejecutivo frente al proyecto de ley que establece el retiro del 10% de las cuentas de las AFPs, Desbordes manifestó en radio Infinita que "el Gobierno cometió un error que es transformar esto en una cuestión de vida o muerte, sabiendo lo difícil que era".

En esta línea, argumentó que "la enorme mayoría de los parlamentarios de Renovación Nacional no ve aquí una cuestión de principios y sí ve una opción real ante una crisis tremenda en donde miles de familias no están llegando a fin de mes y si no les pongo una alternativa sobre la mesa, vuelvo a decir, con qué cara le digo a esa persona que no puede retirar parte sus fondos de pensión".

"Entonces, lo ponen como una cuestión de vida o muerte, sabiendo que era muy difícil de ganar y, por lo tanto, el Gobierno se pone la soga al cuello en esta decisión de manera poco inteligente" sostuvo.

Apertura a retiro de fondos

El parlamentario también se refirió a su rol en la discusión de este proyecto, pues fue uno de los primeros en esbozar su disponibilidad para debatir sobre el tema, marcando un punto de inflexión de la idea en Chile Vamos. No obstante, no lo aprobó en la Cámara.

"Efectivamente, abrí esta puerta planteando que se analizara el retiro de parte del fondo de pensión con una alternativa distinta a la que está ahora en el Congreso, por eso creo que este es un mal proyecto, yo no creo que el retirar parte de los fondos de pensiones sea un tema tabú", expresó.

Tras esto, agregó que "no lo voto en contra porque no creo que sea una cuestión de principios como han planteado algunos, todo lo contrario, este proyecto es malo por varias razones. Si el proyecto fuera mejor, fuera distinto, yo probablemente lo voto a favor".

Propuesta del Gobierno

En relación al plan de ayuda a la clase media propuesto por el Gobierno, en el cual destaca el bono de $500 mil y préstamo estatal solidario, el diputado señaló que esta no ha logrado convencer a todos.

"Yo creo que es una buena propuesta, pero cuando uno la propuesta que se nos hace después de que es anunciada, tiene que revisarla, y volverla a revisar y analizarla por acá y por allá para ver quién entra y quién queda fuera, hay un problema", expresó.

En paralelo, complementó que "desde la primera lectura, debe entenderse de inmediato, la gente tiene que saber al tiro 'yo sí, yo no', pero aquí resulta que hay que hacer siempre diez análisis, revisar el anexo 4, el 5, irse a la fe de erratas y recién ahí uno empieza a entender quién quedó adentro y quién quedó afuera, y eso es un problema permanente en las propuestas que hace Hacienda".

Relación con Piñera

Respecto a su relación con el Presidente Sebastián Piñera, el timonel de RN sostuvo que esta "está muy lejos de ser la que tuvo Carlos Larraín, donde había diferencias políticas, pero también diferencias personales importantes y para qué voy a profundizar en eso, pero eran evidentes".

En este sentido, ejemplificó señalando que "yo no me mando a cambiar de las reuniones del Palacio, converso con el Presidente, si el Presidente me dice que hay que hablar diez veces a la semana, diez veces me tiene a disposición para conversar personalmente o por teléfono. Lo mismo con los ministros, converso bastante con ellos, tenemos puntos de vista distintos, los hablamos".

"Hemos tenido en estos dos años y tanto, 1500 problemas, soy de los poco que los sale a defender cuando le han dado duro en temas personales, los salgo a defender porque creo que es lo correcto y no tengo problema en que me hagan camotera por decir que la foto no le encontré nada del otro mundo", puntualizó.

Parlamentarios a favor del 10%

Con respecto a los parlamentarios que han entregado su apoyo a la iniciativa de retiro del 10% de los fondos de pensión, Desbordes sostuvo que "lo han hecho en consciencia y yo no tengo nada que reprocharles".

Tras esto, emplazó a columnistas e investigadores que han criticado la propuesta: "Todos estamos de acuerdo que no es bueno sacar fondos de pensiones, lo hemos dicho desde el día uno, pero ¿cuál es la alternativa? y ahí es donde también a uno le da un poquito de pena la desconexión con el mundo real que tienen todos aquellos que nos han pontificado desde los medios de comunicación".

Renuncia de Larraín Matte

Con respecto a la renuncia del presidente Evópoli, Hernán Larraín Matte, el parlamentario señaló que "es un tema interno, yo no me voy a pronunciar, él tiene sus razones para renunciar, no me puedo meter en lo que pasa dentro de Evópoli".

En este sentido, Desbordes descartó que la tensión actual entre los dirigentes de Chile Vamos se asemeje a la que tuvo lugar en medio del caso Spiniak.

"No sé, si uno ve lo que pasó en el caso Spiniak, no solo las acusaciones, los insultos, las peleas, los conatos. No creo que haya comparación en la relación actual de los dirigentes de Chile Vamos con lo que pasaba en esa época", aseguró.

Finalmente, expresó que "si vamos a renunciar a la primera crisis grande, por Dios, yo creo que el rol del dirigente es donde sea, no solo en la política, es justamente conducir en medio de las crisis, no bajarte del barco en la tormenta. Es como raro, pero decisión del presidente de Evópoli que yo respeto".

