¿Qué pasó?

Este lunes el diputado Andrés Celis (RN) declaró en calidad de testigo, en el marco de una denuncia interpuesta tras las acusaciones de cohecho que realizó contra su par Diego Schalper (RN), en el marco de la discusión por el proyecto que permite retirar hasta el 10% de los fondos de las AFP.

El parlamentario declaró durante cerca de cuatro horas a través de Zoom, luego de que el pasado viernes fuera citado por el fiscal adjunto de Valparaíso, Claudio Rebeco.

¿Qué dijo Celis?

"Durante cerca de 4 horas presté una detallada declaración en calidad de testigo en la investigación que lleva adelante Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso, a propósito de la conducta del diputado Diego Schalper", señaló Celis.

Además, aseguró que: "en la instancia, respondí todas las preguntas realizadas por el fiscal, aportando una serie de antecedentes y detalles en una entrevista que fue transcrita, grabada y que tuvo el apoyo de personal policial especializado".

"Además, quiero informar que consentí el alza en todo tipo de reservas, para así entregar información de respaldo y de dispositivos electrónicos", sostuvo.

"Como ya lo manifesté, mi ánimo es colaborar, por lo que quedo a disposición de la investigación. Reiterar también que mi intención siempre ha sido actuar con total transparencia, poniendo el interés público por sobre el privado y erradicar todo tipo de malas prácticas de la política", concluyó el parlamentario.

¿Cómo se conocieron los hechos?

Fue el diputado Andrés Celis quien señaló sobre los actos de Schalper que "me molesta que haya diputados que llamen a otros diputados como intermediarios de algunos ministros, ofreciendo algún tipo de beneficio de gracia y algunos puestos de Gobierno, beneficios de gobiernos regionales".

"Se empodera a ciertos diputados que aparecen como casi representantes de una élite política de Gobierno y nosotros nos debemos a la gente y no a ser recaderos ni voceros de lo que los ministros pretendan hacer. Menos cuando aparece el tema de las AFP que en Chile, si hay gente odiada, son las AFP y los políticos", añadió.

El congresista aseguró que Aracely Leuquén fue una de las parlamentarias a quien llamó Schalper para ofrecerle un puesto de Gobierno, lo cual estaría evidenciado en un mensaje de WhatsApp.

"No tengo por qué enterarme de sus acciones que en política considero son incorrectas, que perjudican a la gente y hacen más bien preocuparse de quién nombrar como futura gobernadora o de una seremi, que estar preocupado de lo que realmente le importa a la gente", declaró al respecto.

¿Qué dice Schalper?

A través de su cuenta de Twitter Schalper manifestó que: "rechazo tajantemente todas y cada una de las aseveraciones del diputado Celis", admitiendo que: "es efectivo que hablé con los diputados Leuquén y Galleguillos para intentar convencerlos con ideas y argumentos. Los dos me manifestaron y han expresado públicamente que votarán a favor del proyecto, lo cual me parece perfecto".

"Sugerir cualquier otra cosa no solo es falso, sino tremendamente injurioso respecto de mí y de mis colegas, que jamás se prestarían para nada distinto a un debate argumental", sostuvo.

En paralelo, el parlamentario añadió que "no es la primera vez que el diputado Celis me ataca, porque parece tener una especie de obsesión conmigo. Francamente hasta acá me había mantenido sin respuesta pues la opinión pública y mis colegas tienen una opinión clara".

No obstante lo anterior, agregó que Celis "en esta oportunidad ha llegado demasiado lejos, dañándome no solamente a mí, sino también a otros colegas. Hacer intrigas tanto en esta como en la primera votación no me parece el camino".

(2) Es efectivo que hablé con los diputados Leuquén y Galleguillos para intentar convencerlos con ideas y argumentos. Los dos me manifestaron y han expresado públicamente que votarán a favor del proyecto, lo cual me parece perfecto. Sugerir cualquier otra cosa no sólo es falso... — Diego Schalper (@Diego_Schalper) July 15, 2020

(3) No es la primera vez que el diputado Celis me ataca, porque parece tener una especie de obsesión conmigo. Francamente hasta acá me había mantenido sin respuesta pues la opinión pública y mis colegas tienen una opinión clara. Pero en esta oportunidad ha llegado demasiado lejos — Diego Schalper (@Diego_Schalper) July 15, 2020