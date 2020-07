¿Qué pasó?

Este viernes, el fiscal adjunto de Valparaíso, Claudio Rebeco, citó a declarar en calidad de testigo al diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Celis, por las acusaciones de cohecho que realizó contra su par Diego Schalper (RN), en el marco de la discusión por el proyecto que permite retirar hasta el 10% de los fondos de las AFP.

Esto luego de que el Juzgado de Garantía de Valparaíso admitiera a trámite la querella presentada por el abogado Luis Rendón, por presunto delito de cohecho, contra Schalper.

La declaración de Celis está agendada para este lunes 20 de julio a las 15:30 horas.

La querella

El pasado miércoles fueron presentadas tres querellas por cohecho contra Schalper, luego que Celis lo acusara de realizar gestiones para que se rechazara el proyecto en la Cámara, en las que habría ofrecido beneficios en el Gobierno.

Entre ellas se encuentra la de Rendón, la cual plantea que las acciones del parlamentario de Chile Vamos constituyen cohecho por una violación al artículo 250 del Código Penal.

"Para perfeccionar el delito, contrariamente a lo que expone el diputado Celis en su entrevista como justificación para no efectuar la denuncia penal, basta el ofrecimiento del beneficio, no es necesario que este se haya concretado en el nombramiento en un cargo público del tercero relacionado", expone la querella del abogado.

Las querellas

Otra querella fue presentada por las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas, ambas del Partido Comunes, quienes denunciaron los delitos de cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencias.

La tercera fue presentada por el diputado (DC) Gabriel Ascencio, en la que también apunta a los delitos de cohecho, soborno y negociación incompatible.

¿Cómo se conocieron los hechos?

Fue el diputado Andrés Celis quien señaló sobre los actos de Schalper que "me molesta que haya diputados que llamen a otros diputados como intermediarios de algunos ministros, ofreciendo algún tipo de beneficio de gracia y algunos puestos de gobierno, beneficios de gobiernos regionales".

"Se empodera a ciertos diputados que aparecen como casi representantes de una élite política de gobierno y nosotros nos debemos a la gente y no a ser recaderos ni voceros de lo que los ministros pretendan hacer. Menos cuando aparece el tema de las AFP que en Chile, si hay gente odiada, son las AFP y los políticos", añadió.

El congresista aseguró que Aracely Leuquén fue una de las parlamentarias a quien llamó Schalper para ofrecerle un puesto de Gobierno, lo cual estaría evidenciado en un mensaje de WhatsApp.

"No tengo por qué enterarme de sus acciones que en política considero son incorrectas, que perjudican a la gente y hacen más bien preocuparse de quién nombrar como futura gobernadora o de una seremi, que estar preocupado de lo que realmente le importa a la gente", declaró al respecto.

¿Qué dice Schalper?

A través de su cuenta de Twitter Schalper manifestó que: "rechazo tajantemente todas y cada una de las aseveraciones del diputado Celis", admitiendo que: "es efectivo que hablé con los diputados Leuquén y Galleguillos para intentar convencerlos con ideas y argumentos. Los dos me manifestaron y han expresado públicamente que votarán a favor del proyecto, lo cual me parece perfecto".

"Sugerir cualquier otra cosa no solo es falso, sino tremendamente injurioso respecto de mí y de mis colegas, que jamás se prestarían para nada distinto a un debate argumental", sostuvo.

En paralelo, el parlamentario añadió que "no es la primera vez que el diputado Celis me ataca, porque parece tener una especie de obsesión conmigo. Francamente hasta acá me había mantenido sin respuesta pues la opinión pública y mis colegas tienen una opinión clara".

No obstante lo anterior, agregó que Celis "en esta oportunidad ha llegado demasiado lejos, dañándome no solamente a mí, sino también a otros colegas. Hacer intrigas tanto en esta como en la primera votación no me parece el camino".

