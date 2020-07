¿Qué pasó?

Este lunes el Senado emitió un comunicado donde rechaza las amenazas sufridas por el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), en el marco de la discusión del proyecto que buscar permitir el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones en medio de la pandemia de coronavirus.

Cabe recordar que el parlamentario había anunciado que presentaría una indicación para que los tramos más altos de sueldo y de ahorro, bajo ciertas condiciones, no accedieran al retiro de dinero libre de impuestos.

¿Qué dijo el Senado?

"La Mesa del Senado y la totalidad de los Comités Parlamentarios, rechazan enérgicamente las amenazas recibidas a través de redes sociales por el senador, señor Ricardo Lagos Weber, a raíz de sus declaraciones referidas al proyecto de reforma constitucional que permite el retiro extraordinario de un 10% de los ahorros previsionales, con ocasión de la pandemia COVID 19", señaló la Cámara Alta.

"Como Corporación nos haremos parte de las denuncias y acciones legales que se realicen con el objeto de esclarecer estos hechos y sancionar a sus responsables", aseguró.

"Constituyen prácticas en muchos casos ilícitas"

En ese sentido, indicó que: "la descalificación y el amedrentamiento de quienes piensan distinto constituyen prácticas en muchos casos ilícitas, pero además profundamente dañinas para la convivencia democrática, más aún cuando se utiliza un medio masivo, en que habitualmente se oculta la verdadera identidad de los intervinientes".

"El respeto a las opiniones ajenas es un elemento consustancial a la democracia, particularmente cuando ellas se expresan en el marco del debate legislativo de un texto legal. No sólo es un derecho, sino un deber de las parlamentarias y parlamentarios manifestar sus puntos de vista y buscar, de acuerdo con sus particulares convicciones, perfeccionar las iniciativas en trámite", agregó.

"Valoramos el enorme interés que la discusión de algunos proyectos, surgidos en el marco de la pandemia, ha generado en las ciudadanas y ciudadanos, como un avance cívico de gran importancia y reconocemos el legítimo derecho a expresarse respecto de las decisiones que se adopten, siempre que ello se realice pacíficamente, dentro del marco de la ley y respetando irrestrictamente la vida e integridad de las personas, las libertades y derechos fundamentales y los bienes públicos y privados", concluyó el Senado.

🏛️ Atención I Declaración Pública del Senado de Chile, respecto a las amenazas recibidas por el senador Ricardo Lagos Weber. pic.twitter.com/FWoli19Qt4 — SenadoChile (@Senado_Chile) July 20, 2020

¿Qué había dicho Lagos Weber?

Anteriormente, el senador había anunciado que: "voy a presentar una indicación para que la gente que no ha disminuido sus ingresos, que tiene muchas lucas ¿Va a estar retirando 4.3 millones para meterlo en el APV sin pagar impuesto? No".

Además, sostuvo que: "para mí el progresismo aplica en todo el camino, para mí el progresismo no es a la carta, y menos en el tema tributario con todas las peleas que hemos dado y todo lo que nos queda por delante en materia tributaria, así que en eso creo que no va a haber dificultad".

Sin embargo, luego de recibir de críticas por su propuesta, el parlamentario reconoció que para presentar una indicación de ese tipo "hay que tener apoyo político y esa propuesta que hice, me quedó claro a partir de conversar con algunos colegas, no se comparte. Tal vez no se comparte en hacerlo ahora, eso es lo que me han indicado, no es tal vez el tema más de fondo".

En esa misma línea recalcó que: "lo más fundamental de esto, para presentar mi propuesta en ese sentido, es que se requiere la participación del Ejecutivo. El Ejecutivo a mi juicio, de manera inexplicable, decide no hacerse parte de esto".

"En general no presento proyectos que puedan ser declarados inadmisibles, nadie es perfecto, seguramente en alguna oportunidad lo hemos hecho, pero me parece que en este tema que es tremendamente relevante, junto con tener un apoyo político, fundamental es que tuviéramos el apoyo del Ejecutivo", añadió.

Finalmente, indicó que debido a que lo anterior "no hice esa propuesta".