¿Qué pasó?

Este viernes se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión de Constitución del Senado, en la que se discute el proyecto de retiro anticipado de fondos previsionales que fue aprobado este miércoles por la Cámara de Diputados.

En la cita, el senador del PPD Ricardo Lagos Weber anunció que presentará una indicación para que los tramos más altos de sueldo y de ahorro, bajo ciertas condiciones, no accedan al retiro de dinero libre de impuestos.

Esto, luego de que el ministro Briones expusiera que ese era uno de los problemas que observa en la iniciativa de la oposición, señalando que era regresivo, "cuando hemos llevado años debatiendo respecto a la progresividad del sistema tributario".

¿Qué dijo Lagos Weber?

Respondiendo a los argumentos del ministro, el senador Lagos Weber anunció que "voy a presentar una indicación para que la gente que no ha disminuido sus ingresos, que tiene muchas lucas ¿Va a estar retirando 4.3 millones para meterlo en el APV sin pagar impuesto? No".

En esta línea, agregó que "para mi el progresismo aplica en todo el camino, para mi el progresismo no es a la carta, y menos en el tema tributario con todas las peleas que hemos dado y todo lo que nos queda por delante en materia tributaria, así que en eso creo que no va a haber dificultad".

"Preséntelo bien"

No obstante lo anterior, el legislador emplazó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, presente en la discusión: "pero preséntelo bien, involúcrese, no basta con venir a la comisión, decir lo que piensa y decir 'bueno, problema de la oposición o problema de mis parlamentarios, después tengo que tratar de convencerlos para que voten de una forma u otra. Metámonos en este tema, encontremos los puntos de dificultad y allanemos un camino para adelante".

Tras esto, Lagos Weber añadió que "cuando uno no aborda los temas cuando es importante hacerlo, y los posterga, se genera una crisis, y como se genera la crisis, el punto de equilibrio, en la crisis ya no es el óptimo, no es tal vez el racionalmente adecuado, no es el más eficiente y a veces ni siquiera es el más justo y es el que determina la fuerza pura y bruta de la coyuntura, de la mayoría, de lo que ocurre, del drama".

No postergar este debate

"Entonces tenemos la posibilidad ahora y no postergar este debate, de enfrentar el 10% de retiro y al mismo tiempo sentarnos a conversar por un plazo, la reforma previsional sustantiva que está pendiente. Hay un proyecto, creo que hay muchas posibilidades de llegar a acuerdo en eso, hagámoslo ahora, aprovechemos ahora", señaló Lagos.

Finalmente, el parlamentario manifestó que "los chilenos nos están mirando y van a valorar si somos capaces de ponernos de acuerdo y si no nos ponemos de acuerdo bueno, pero conversamos y todo esto se da en un marco constitucional y democrático, quiero valorarlo, que es bien distinto a cómo se dio el debate previsional a principios de los 80".

Fondo Colectivo Solidario transitorio

Por otra parte, el senador PPD Guido Girardi se refirió este viernes al Fondo Colectivo Solidario que fue rechazado en la Cámara de Diputados, pero que, sin embargo, podría reponerse durante su segundo trámite legislativo.

En esta línea, Girardi señaló a El Mercurio que preferiría que un fondo de este tipo sea transitorio y no permanente, como era la idea de sus creadores.

"Crear este fondo de manera permanente sería poner un parche en un sistema que requiere una reestructuración profunda. Si no se resuelve el tema estructural y no se termina con este sistema, no se resolverá el problema de seguridad social de fondo que tiene nuestro país. Hasta ahora las AFP han sido un negocio", expresó.

