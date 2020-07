¿Qué pasó?

Este viernes comenzó a discutirse el proyecto de retiro anticipado de fondos de las cuentas de AFPs en la Comisión de Constitución del Senado, dando inicio oficial a su segundo trámite legislativo, tras la aprobación de este miércoles por parte de la Cámara de Diputados.

El programa establecido por la instancia es revisarlo en general durante la jornada de este viernes y la del lunes, cuando se procedería a su votación. Esto, con la idea de que sea visto en la Sala entre los días martes y miércoles.

Solicitud de Bianchi

Antes de que partiera el debate, el senador independiente Carlos Bianchi solicitó la palabra para pedirle al presidente de la comisión, senador Alfonso de Urresti, que junto con este proyecto, se votara otro que se encuentra revisando dicha instancia y que también permitiría el retiro del 10% de los ahorros previsionales.

Se trata de la iniciativa que presentó junto a su par independiente Pedro Araya y la senadora DC Yasna Provoste, el cual, eso sí, no establece una forma de restitución de dichos montos, encargando eso a una ley posterior.

"Quiero solicitarle en el ánimo de que el proyecto que es de nuestra autoría pueda ser votado la próxima semana", señaló Bianchi.

Lo anterior, continuó el senador "por una sola razón, porque en la eventualidad de que el Gobierno quiera objetar el proyecto, quiera llevarlo al Tribunal Constitucional, quiera vetarlo, este que va a partir debatiéndose ahora, que es muy probable que así sea, bueno, nosotros tenemos el otro proyecto como para seguir avanzando y de esta manera responder a lo que el país nos está demandando".

Votarlo el lunes

En consecuencia, sostuvo Bianchi "le quiero solicitar formalmente que usted pueda tomar también la votación el próximo lunes el proyecto de nuestra autoría, para así tener el respaldo paralelo y no obstaculizar el avance de este porque es una necesidad urgente".

El presidente de la comisión, por su parte, respondió afirmativamente a la petición, manifestando que "impulsaremos el proyecto como usted bien señala. Son dos proyectos que van en la misma dirección, tienen distintas modificaciones de distintos cuerpos legales, pero me parece interesante, además es un proyecto en el cual hemos debatido intensamente".

Negativa de Víctor Pérez

No obstante lo anterior, el senador UDI Víctor Pérez se opuso a lo anterior, argumentando que "los acuerdos de la comisión yo pediría que sigan su trámite absolutamente normal. Nosotros acordamos a proposición suya debatir este proyecto hoy día y el lunes para poder martes o miércoles verlo en la sala. El otro proyecto que si bien es cierto tiene similitudes, va por instrumentos y procedimientos distintos y de eso no hemos agotado el debate, así que yo le pediría que no alteráramos los acuerdos que la comisión ha llevado adelante.

¿Cuál es el proyecto?

En el texto citado por Bianchi, los senadores plantean que se agreguen al artículo 19 número 24 de la Constitución los siguientes incisos:

En materia previsional, el afiliado podrá disponer de todo o parte de sus fondos previsionales, en la forma que establezca la ley, incluso antes de llegar a su edad de jubilación.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que se haya decretado un estado de excepción constitucional de catástrofe, de conformidad al artículo 41, los afiliados podrán retirar hasta un 10% de sus fondos previsionales, debiendo reintegrarlos posteriormente. La ley establecerá el mecanismo a través del cual los afiliados o el Estado deberán reintegrar dichos fondos, una vez cesado el estado de excepción constitucional de catástrofe.

En conversación con Meganoticias, el senador Araya señaló que "no planteamos un mecanismo puntual, porque entendemos que eso debería ser motivo de ley y debiera discutirse, nosotros lo que hemos dicho es que esto puede tener distintas vías, por ejemplo, a través de mayor número de cotizaciones o también a través de un bono de reconocimiento que entregue el Estado a las personas".

